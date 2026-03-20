Czy to ona wygra "The Voice Kids"? Ola Piłat zachwyca trenerów! [WIDEO]

Oli Piłat zachwyciła w "The Voice Kids"

Już w pierwszych sekundach występu Oli Piłat, Cleo i Blanka odwróciły swoje fotele, a chwilę później dołączył do nich Tribbs. Wykonanie przeboju Ariany Grande okazało się strzałem w dziesiątkę, a 12-latka udowodniła, że jest jednym z najjaśniejszych talentów tej edycji programu. Reakcje trenerów, które można zobaczyć w wideo zapowiadającym nowy odcinek, nie pozostawiają wątpliwości: Cleo podsumowała: "Aż mnie wykręciło. Rzadko się zdarza, że mam ciary na całym ciele". Tribbs żartobliwie zaapelował: "Jeżeli chcecie, żebym mówił coś w tym programie, musicie przestać tak śpiewać!". Blanka bez wahania stwierdziła, że Ola jest kandydatką do zwycięstwa 9. edycji "The Voice Kids": "Dla mnie jesteś zjawiskowa! Masz wyjątkowy głos, idealnie poruszasz się po wszystkich rejestrach, nadajesz swój styl. Dla mnie jesteś full pakietem, żeby iść po wygraną tego programu".

To ona wygra „The Voice Kids”? Reakcje trenerów bezcenne!

Kim jest Ola Piłat?

Miłość do muzyki i niezwykły talent Oli objawiły się, gdy miała zaledwie 3 lata. Od pięciu lat szlifuje swój wokal w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Jest również uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w klasie wiolonczeli oraz solistką w zespole ludowym "Małe Wolanecki". W wolnych chwilach Ola uwielbia wędkować ze swoim tatą.

"The Voice Kids" - zwycięzcy poprzednich edycji

Do tej pory program The Voice Kids wygrali:

1. edycja: Roksana Węgiel

2. edycja: AniKa Dąbrowska

3. edycja: Maciej Maciejczak

4. edycja: Sara James

5. edycja: Mateusz Krzykała

6. edycja: Martyna Gąsak

7. edycja: Michell Siwak

8. edycja: Zosia Wójcik