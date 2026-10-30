Finał Ligi Mistrzyń w Polsce. Kiedy poznamy najlepszą drużynę Europy

Historyczny mecz na PGE Narodowym

Europejska Unia Piłkarska oficjalnie zatwierdziła termin rozegrania najważniejszego spotkania w klubowej piłce nożnej kobiet. Wielkie starcie odbędzie się 29 maja 2027 roku. Pierwszy gwizdek na warszawskim stadionie usłyszymy dokładnie o godzinie 18:00. Będzie to bez wątpienia pierwszy finał europejskich pucharów w rywalizacji kobiet zorganizowany w Polsce. Informację o ostatecznym terminie przekazał Polski Związek Piłki Nożnej.

Gospodarz turnieju został wyłoniony w trakcie posiedzenia Komitetu Wykonawczego UEFA w Tiranie we wrześniu 2025 roku. Polska propozycja okazała się wówczas lepsza od kilku innych mocnych kandydatur z całej Europy. O prawo do goszczenia najlepszych piłkarek walczyły również Hiszpania, Szwajcaria oraz Walia. Swoje obiekty proponowały odpowiednio Barcelona, Bazylea, a także Cardiff. Ostatecznie postawiono na stolicę naszego kraju.

„Spotkanie na PGE Narodowym będzie kolejnym dużym wydarzeniem piłkarskim, którego organizację powierzono Polsce” - zaznaczył PZPN.

Kto zagra w decydującym starciu?

Obecnie tytułu najlepszej drużyny kontynentu broni hiszpańska FC Barcelona. W składzie katalońskiego zespołu występuje polska napastniczka Ewa Pajor. Reprezentantka naszego kraju znajduje się aktualnie w wyśmienitej dyspozycji sportowej. Dowodem tego jest drugie miejsce w niedawnej edycji prestiżowego plebiscytu Złota Piłka. Nagroda ta przyznawana jest wspólnie przez magazyn „France Football” oraz UEFA.

Dla polskich kibiców ewentualny występ rodaczki przed własną publicznością byłby ogromnym przeżyciem. Sama zawodniczka na pewno zrobi wszystko, aby jej drużyna ponownie dotarła do ostatniego etapu rozgrywek. Zwycięstwo na warszawskim obiekcie stanowiłoby wspaniały moment w jej karierze. Triumf w takich rozgrywkach wymaga pokonania najsilniejszych rywalek w drodze do ostatecznego starcia. Czas pokaże, kto ostatecznie uniesie puchar na warszawskiej arenie.