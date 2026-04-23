Jaka lektura będzie na maturze 2026? Lista obowiązkowych książek

- egzamin odbędzie się w maju 2026 roku
- obowiązuje Formuła 2023 dla większości uczniów
- lektury pochodzą z podstawy programowej 2024
- znajomość tekstów sprawdzana jest w części ustnej, testach i wypracowaniu
Jakie lektury obowiązują na maturze 2026?
Na egzaminie pojawią się pytania dotyczące znajomości treści i problematyki lektur obowiązkowych. Lista obejmuje zarówno klasykę literatury, jak i utwory współczesne.
Lektury obowiązkowe
Wśród najważniejszych tekstów znajdują się m.in.:
- Biblia (wybrane fragmenty)
- Jan Parandowski – „Mitologia” (cz. I Grecja)
- Sofokles – „Antygona”
- William Szekspir – „Makbet”
- Molier – „Skąpiec”
- Adam Mickiewicz – „Dziady cz. III”, wybrane ballady
- Bolesław Prus – „Lalka”
- Fiodor Dostojewski – „Zbrodnia i kara”
- Stanisław Wyspiański – „Wesele”
- Władysław Reymont – „Chłopi” (fragmenty)
- Stefan Żeromski – „Przedwiośnie”
- Witold Gombrowicz – „Ferdydurke” (fragmenty)
- Gustaw Herling-Grudziński – „Inny świat” (fragmenty)
- Hanna Krall – „Zdążyć przed Panem Bogiem”
- Albert Camus – „Dżuma”
- George Orwell – „Rok 1984”
- Sławomir Mrożek – „Tango”
- Olga Tokarczuk – „Profesor Andrews w Warszawie”
- Ryszard Kapuściński – „Podróże z Herodotem” (fragmenty)
Pełna lista jest znacznie dłuższa i obejmuje także teksty średniowieczne oraz fragmenty eposów i dramatów.
Czy trzeba znać wszystkie lektury?
Tak, ale w różnym zakresie. Egzamin sprawdza:
- znajomość treści i problematyki utworów
- umiejętność interpretacji
- odniesienie do kontekstów (np. historycznych, kulturowych)
Lektury obowiązkowe są szczególnie ważne w:
- teście historycznoliterackim
- wypracowaniu (konieczne odwołanie do jednej z nich)
- Lektury ze szkoły podstawowej też się liczą
Na maturze mogą pojawić się również teksty znane z wcześniejszych etapów edukacji, m.in.:
- „Pan Tadeusz” (wybrane księgi)
- „Dziady cz. II”
- „Zemsta”
- „Balladyna”
Co może pojawić się na wypracowaniu?
W latach 2025–2028 (czyli także w 2026 roku) maturzyści mogą odwoływać się do szerokiego katalogu lektur – zarówno z nowej, jak i wcześniejszej podstawy programowej.
Oznacza to większą elastyczność, ale też konieczność dobrej znajomości kilku kluczowych dzieł.
Matura 2026 z języka polskiego opiera się na dobrze znanym kanonie lektur. Nie ma jednej konkretnej książki, która „na pewno będzie” – egzamin sprawdza znajomość całej listy.
Najlepsza strategia to:
- dokładne opanowanie kilku najważniejszych lektur
- zrozumienie motywów i problemów
- ćwiczenie wypracowań