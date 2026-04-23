Jaka lektura będzie na maturze 2026? Lista obowiązkowych książek

Jacek Chlewicki
2026-04-23 14:10

Matura z języka polskiego w 2026 roku nie zaskoczy uczniów nagłą zmianą lektur. Egzamin będzie oparty na podstawie programowej obowiązującej od 2024 roku, a lista obowiązkowych tekstów pozostaje jasno określona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Oznacza to, że maturzyści powinni skupić się na konkretnym kanonie dzieł literackich.

Matura 2025 język polski

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express Matura 2025 język polski
  • egzamin odbędzie się w maju 2026 roku
  • obowiązuje Formuła 2023 dla większości uczniów
  • lektury pochodzą z podstawy programowej 2024
  • znajomość tekstów sprawdzana jest w części ustnej, testach i wypracowaniu

Jakie lektury obowiązują na maturze 2026?

Na egzaminie pojawią się pytania dotyczące znajomości treści i problematyki lektur obowiązkowych. Lista obejmuje zarówno klasykę literatury, jak i utwory współczesne.

Lektury obowiązkowe

Wśród najważniejszych tekstów znajdują się m.in.:

  • Biblia (wybrane fragmenty)
  • Jan Parandowski – „Mitologia” (cz. I Grecja)
  • Sofokles – „Antygona”
  • William Szekspir – „Makbet”
  • Molier – „Skąpiec”
  • Adam Mickiewicz – „Dziady cz. III”, wybrane ballady
  • Bolesław Prus – „Lalka”
  • Fiodor Dostojewski – „Zbrodnia i kara”
  • Stanisław Wyspiański – „Wesele”
  • Władysław Reymont – „Chłopi” (fragmenty)
  • Stefan Żeromski – „Przedwiośnie”
  • Witold Gombrowicz – „Ferdydurke” (fragmenty)
  • Gustaw Herling-Grudziński – „Inny świat” (fragmenty)
  • Hanna Krall – „Zdążyć przed Panem Bogiem”
  • Albert Camus – „Dżuma”
  • George Orwell – „Rok 1984”
  • Sławomir Mrożek – „Tango”
  • Olga Tokarczuk – „Profesor Andrews w Warszawie”
  • Ryszard Kapuściński – „Podróże z Herodotem” (fragmenty)

Pełna lista jest znacznie dłuższa i obejmuje także teksty średniowieczne oraz fragmenty eposów i dramatów.

Czy trzeba znać wszystkie lektury?

Tak, ale w różnym zakresie. Egzamin sprawdza:

  • znajomość treści i problematyki utworów
  • umiejętność interpretacji
  • odniesienie do kontekstów (np. historycznych, kulturowych)

Lektury obowiązkowe są szczególnie ważne w:

  • teście historycznoliterackim
  • wypracowaniu (konieczne odwołanie do jednej z nich)
  • Lektury ze szkoły podstawowej też się liczą

Na maturze mogą pojawić się również teksty znane z wcześniejszych etapów edukacji, m.in.:

  • „Pan Tadeusz” (wybrane księgi)
  • „Dziady cz. II”
  • „Zemsta”
  • „Balladyna”

Co może pojawić się na wypracowaniu?

W latach 2025–2028 (czyli także w 2026 roku) maturzyści mogą odwoływać się do szerokiego katalogu lektur – zarówno z nowej, jak i wcześniejszej podstawy programowej.

Oznacza to większą elastyczność, ale też konieczność dobrej znajomości kilku kluczowych dzieł.

Matura 2026 z języka polskiego opiera się na dobrze znanym kanonie lektur. Nie ma jednej konkretnej książki, która „na pewno będzie” – egzamin sprawdza znajomość całej listy.

Najlepsza strategia to:

  • dokładne opanowanie kilku najważniejszych lektur
  • zrozumienie motywów i problemów
  • ćwiczenie wypracowań
