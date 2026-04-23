Jaka lektura będzie na maturze 2026? Lista obowiązkowych książek

egzamin odbędzie się w maju 2026 roku

obowiązuje Formuła 2023 dla większości uczniów

lektury pochodzą z podstawy programowej 2024

znajomość tekstów sprawdzana jest w części ustnej, testach i wypracowaniu

Jakie lektury obowiązują na maturze 2026?

Na egzaminie pojawią się pytania dotyczące znajomości treści i problematyki lektur obowiązkowych. Lista obejmuje zarówno klasykę literatury, jak i utwory współczesne.

Lektury obowiązkowe

Wśród najważniejszych tekstów znajdują się m.in.:

Biblia (wybrane fragmenty)

Jan Parandowski – „Mitologia” (cz. I Grecja)

Sofokles – „Antygona”

William Szekspir – „Makbet”

Molier – „Skąpiec”

Adam Mickiewicz – „Dziady cz. III”, wybrane ballady

Bolesław Prus – „Lalka”

Fiodor Dostojewski – „Zbrodnia i kara”

Stanisław Wyspiański – „Wesele”

Władysław Reymont – „Chłopi” (fragmenty)

Stefan Żeromski – „Przedwiośnie”

Witold Gombrowicz – „Ferdydurke” (fragmenty)

Gustaw Herling-Grudziński – „Inny świat” (fragmenty)

Hanna Krall – „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Albert Camus – „Dżuma”

George Orwell – „Rok 1984”

Sławomir Mrożek – „Tango”

Olga Tokarczuk – „Profesor Andrews w Warszawie”

Ryszard Kapuściński – „Podróże z Herodotem” (fragmenty)

Pełna lista jest znacznie dłuższa i obejmuje także teksty średniowieczne oraz fragmenty eposów i dramatów.

Czy trzeba znać wszystkie lektury?

Tak, ale w różnym zakresie. Egzamin sprawdza:

znajomość treści i problematyki utworów

umiejętność interpretacji

odniesienie do kontekstów (np. historycznych, kulturowych)

Lektury obowiązkowe są szczególnie ważne w:

teście historycznoliterackim

wypracowaniu (konieczne odwołanie do jednej z nich)

Lektury ze szkoły podstawowej też się liczą

Na maturze mogą pojawić się również teksty znane z wcześniejszych etapów edukacji, m.in.:

„Pan Tadeusz” (wybrane księgi)

„Dziady cz. II”

„Zemsta”

„Balladyna”

Co może pojawić się na wypracowaniu?

W latach 2025–2028 (czyli także w 2026 roku) maturzyści mogą odwoływać się do szerokiego katalogu lektur – zarówno z nowej, jak i wcześniejszej podstawy programowej.

Oznacza to większą elastyczność, ale też konieczność dobrej znajomości kilku kluczowych dzieł.

Matura 2026 z języka polskiego opiera się na dobrze znanym kanonie lektur. Nie ma jednej konkretnej książki, która „na pewno będzie” – egzamin sprawdza znajomość całej listy.

Najlepsza strategia to:

dokładne opanowanie kilku najważniejszych lektur

zrozumienie motywów i problemów

ćwiczenie wypracowań

11