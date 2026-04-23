Buty rodem z lat 90. zalewają ulice. Kupisz je między innymi w H&M

Trendy z lat 90. i 2000. wracają, a wraz z nimi buty, które kiedyś kojarzyły się ze szpitalnymi korytarzami.

Chodaki na wysokich koturnach, niegdyś zapomniane, znów podbijają wybiegi i ulice, dostępne m.in. w H&M.

Przekonaj się, jak te wyraziste buty odmienią Twoje stylizacje i dodadzą im modnego, retro charakteru!

Oto jesteśmy świadkami kolejnego wielkiego powrotu. Trendy, które wydawały się dawno zapomniane, a nawet przez niektórych uznawane za passé obecnie wracają z impetem. Elementy garderoby i akcesoria, które królowały w szafach w latach 90. i na początku 2000., które dla jednych są nostalgiczną podróżą do czasów młodości, a dla innych okresem kiczu, znów są w modzie. Jednym z najbardziej zaskakujących powrotów są tzw. "drewniaki" na wysokich koturnach. Jeszcze niedawno kojarzone głównie ze szpitalnymi korytarzami i stylem retro, dziś znów przyciągają uwagę projektantów i miłośników mody.

"Chodaki" na drewnianej koturnie znów są w modzie. Kupisz je między innymi w H&M

"Chodaki" ze swoją charakterystyczną, masywną formą oraz drewnianą podeszwą sprawiają, że są nie tylko wygodne, ale też bardzo wyraziste - potrafią całkowicie odmienić nawet najprostszą stylizację. Współczesne wersje tych butów często łączą klasyczną formę z nowoczesnymi materiałami i detalami. Można je zestawiać zarówno z jeansami i T-shirtem, jak i z lekkimi sukienkami czy spódnicami, tworząc stylizacje inspirowane dawnymi latami, ale wpisujące się w aktualne trendy. Co ciekawe, "drewniaki" na koturnach nie są już tylko niszową ciekawostką - można je znaleźć w stylizacjach influencerek, modowych wybiegach czy popularnych sieciówkach, takich jak H&M. W sieciówce znajdziecie modele z zamszu czy skóry, zarówno w postaci klapek, jak i nieco bardziej zabudowanych. Niezwykle modne w tym sezonie są drewniaki na wysokim obcasie w postaci słupka, a także nietypowych printach, jak np. wzór przypominające umaszczenie krowy.

Powrót mody z lat 90. i 2000. to nie tylko nostalgia, ale też sposób na zabawę stylem i łączenie różnych epok. "Drewniaki" na koturnach są tego świetnym przykładem - kiedyś kontrowersyjne, dziś znów stają się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów współczesnych stylizacji.

13