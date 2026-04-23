Matura 2026: język angielski. O której godzinie egzamin i ile trwa? Kompletny poradnik CKE

Anna Kisiel
2026-04-23 14:31

Matura z języka angielskiego 2026 to jeden z najważniejszych egzaminów dla tysięcy uczniów w Polsce. Kiedy dokładnie się zaczyna, ile trwa i ile punktów trzeba zdobyć, by zdać? Sprawdź kompleksowy przewodnik zgodny z wytycznymi CKE.

Matura 2026: język angielski. To musi wiedzieć każdy maturzysta! 

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami, a jednym z obowiązkowych egzaminów jest język obcy nowożytny – najczęściej wybieranym przez uczniów jest język angielski. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała szczegółowy harmonogram oraz zasady oceniania. Oto najważniejsze informacje, które warto znać przed egzaminem.

Matura z angielskiego 2026: termin i godzina

Egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbędzie się:

  • 6 maja 2026 (środa), godzina 9:00

Z kolei matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zaplanowana jest na:

  • 7 maja 2026 (czwartek), godzina 9:00

Egzaminy ustne z języka angielskiego będą przeprowadzane w terminie od 7 do 30 maja 2026 roku.

Ile trwa matura z angielskiego?

Pisemna matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut (2 godziny). W tym czasie maturzyści muszą rozwiązać zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, znajomość środków językowych oraz napisać krótką wypowiedź pisemną.

Ile punktów można zdobyć i ile trzeba, żeby zdać?

Za egzamin podstawowy z języka angielskiego można uzyskać maksymalnie 60 punktów. W tym:

  • 12 punktów za wypowiedź pisemną (np. e-mail lub wpis na blogu)

Aby zdać maturę z angielskiego, należy zdobyć minimum:

  • 30% punktów, czyli 18 punktów

To próg zdawalności obowiązujący dla wszystkich egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym.

Co warto wiedzieć przed maturą z angielskiego?

Egzamin z języka angielskiego to jeden z łatwiejszych egzaminów obowiązkowych według statystyk CKE, jednak wymaga solidnego przygotowania. Kluczowe jest:

  • regularne ćwiczenie słuchania i czytania,
  • znajomość podstawowych struktur gramatycznych,
  • umiejętność napisania krótkiej formy użytkowej.

Warto także zapoznać się z arkuszami z poprzednich lat oraz przykładowymi zadaniami publikowanymi przez CKE.

Matura 2026 z języka angielskiego rozpocznie się punktualnie o godzinie 9:00, dlatego warto pojawić się w szkole odpowiednio wcześniej. Dobre przygotowanie i znajomość zasad egzaminu to klucz do sukcesu.

