Matura 2026: język angielski. O której godzinie egzamin i ile trwa? Kompletny poradnik CKE

Matura 2026: język angielski. To musi wiedzieć każdy maturzysta!

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami, a jednym z obowiązkowych egzaminów jest język obcy nowożytny – najczęściej wybieranym przez uczniów jest język angielski. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała szczegółowy harmonogram oraz zasady oceniania. Oto najważniejsze informacje, które warto znać przed egzaminem.

Matura z angielskiego 2026: termin i godzina

Egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbędzie się:

6 maja 2026 (środa), godzina 9:00

Z kolei matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zaplanowana jest na:

7 maja 2026 (czwartek), godzina 9:00

Egzaminy ustne z języka angielskiego będą przeprowadzane w terminie od 7 do 30 maja 2026 roku.

Ile trwa matura z angielskiego?

Pisemna matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut (2 godziny). W tym czasie maturzyści muszą rozwiązać zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, znajomość środków językowych oraz napisać krótką wypowiedź pisemną.

Ile punktów można zdobyć i ile trzeba, żeby zdać?

Za egzamin podstawowy z języka angielskiego można uzyskać maksymalnie 60 punktów. W tym:

12 punktów za wypowiedź pisemną (np. e-mail lub wpis na blogu)

Aby zdać maturę z angielskiego, należy zdobyć minimum:

30% punktów, czyli 18 punktów

To próg zdawalności obowiązujący dla wszystkich egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym.

Co warto wiedzieć przed maturą z angielskiego?

Egzamin z języka angielskiego to jeden z łatwiejszych egzaminów obowiązkowych według statystyk CKE, jednak wymaga solidnego przygotowania. Kluczowe jest:

regularne ćwiczenie słuchania i czytania,

znajomość podstawowych struktur gramatycznych,

umiejętność napisania krótkiej formy użytkowej.

Warto także zapoznać się z arkuszami z poprzednich lat oraz przykładowymi zadaniami publikowanymi przez CKE.

Matura 2026 z języka angielskiego rozpocznie się punktualnie o godzinie 9:00, dlatego warto pojawić się w szkole odpowiednio wcześniej. Dobre przygotowanie i znajomość zasad egzaminu to klucz do sukcesu.