Matura 2026: matematyka. O której się zaczyna i ile trwa egzamin? Zasady i poradnik

Matura 2026: harmonogram CKE

W tym roku okres trwania egzaminów maturalnych zaplanowano w dniach 4-30 maja 2026. Uczniowie zmierzą się z maturą z matematyki na poziomie podstawowym we wtorek, 5 maja o godz. 9.00. Natomiast arkusze z matematyki rozszerzonej dla tych, którzy wybrali ten przedmiot na maturze będą rozdawane w poniedziałek, 11 maja o godz. 9.00.

Matematyka na maturze. Czas trwania egzaminu

Matematyka na poziomie podstawowym jest obowiązkowym przedmiotem na maturze - dla wielu uczniów jednym z najtrudniejszych. Ile czasu będzie na rozwiązanie zadań przygotowanych przez CKE? Zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym egzamin trwa 180 minut.

Matura 2026 z matematyki. Jakie zadania znajdą się w arkuszach CKE?

Maturzyści będą mieli do rozwiązania zadania zarówno otwarte, jak i zamknięte (jedno - i wielokrotnego wybory, czy prawda-fałsz). Zwykle dla uczniów trudniejsze bywają zadania otwarte - tutaj nie ma uproś! Nie da się "trafić" z odpowiedzią. Trzeba poprawnie rozwiązać zadanie. Jakie?Jak wynika z informatora CKE, zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych mogą znaleźć się:

zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wyrażeniami matematycznymi określającymi własności obiektów matematycznych, w tym wykonania lub uzupełniania wykresu, zależności, diagramu, tabeli

zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające wykonania prostego obliczenia lub bezpośredniego zapisania rozwiązania albo zapisania przeprowadzonego rozumowania lub obliczenia zwykle w dwóch lub trzech etapach

zadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego i przedstawienia jej realizacji.

Zadania na maturze z matematyki będą dotyczyć działów:

liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań (I, II, III, IV)

funkcje, ciągi, optymalizacja (V, VI, XIII)

trygonometria, planimetria, geometria analityczna, stereometria (VII, VIII, IX, X)

kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (XI, XII).

Jak wygląda arkusz z matematyki?

W ciągu 180 minut uczniowie będą mieli do rozwiązania od 27 do 39 zadań. Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym CKE to 50.

zadania zamknięte: 20-25 pytań

zdania otwarte 7-14 zadań