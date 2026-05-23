Bartosz Zmarzlik na podium w Pradze. Został liderem klasyfikacji generalnej

Woryna i Kubera odpadli przed finałem GP Czech

Kacper Woryna, który triumfował w inauguracyjnych zawodach Grand Prix w Landshut, a także Dominik Kubera, zakończyli swój udział w Pradze na biegach ostatniej szansy. Z kolei Patryk Dudek, kolejny z reprezentantów Polski, pożegnał się z rywalizacją już po fazie zasadniczej czeskiego turnieju.

Zdecydowanie najlepiej spisał się Bartosz Zmarzlik, który zdominował rundę zasadniczą i wywalczył sobie bezpośrednią przepustkę do wielkiego finału. Aktualny mistrz świata i zdobywca sześciu złotych krążków triumfował w czterech z pięciu startów, a w jednym z nich przyjechał na trzeciej pozycji. Bezpośredni awans zapewnił sobie także znakomicie dysponowany Leon Madsen.

Trudna przeprawa Polaków w Pradze. Dudek poza pierwszą dziesiątką

Występy pozostałych polskich żużlowców były bardzo nierówne. Dominik Kubera świetnie rozpoczął zmagania, ale w dwóch ostatnich wyścigach zdołał dopisać do swojego konta zaledwie jedno "oczko". Sytuacja Kacpra Woryny wyglądała odwrotnie – po słabszym starcie zawodów zaliczył bardzo udaną końcówkę. Ostatecznie obaj zdołali zakwalifikować się do biegów ostatniej szansy, z których do finału awansowali Brady Kurtz oraz Michael Jepsen Jensen, zostawiając Polaków w pokonanym polu.

Zmagania Patryka Dudka zakończyły się ogromnym rozczarowaniem. Po trzech udanych startach reprezentant Polski zgromadził sześć punktów, lecz w dwóch kolejnych wyścigach nie zdobył żadnego punktu, co ostatecznie sklasyfikowało go na 12. pozycji w całym turnieju.

Emocjonujący finał z udziałem Zmarzlika. Nowy lider mistrzostw świata

Bieg finałowy dostarczył kibicom w Pradze mnóstwo wrażeń. Leon Madsen od samego początku objął prowadzenie i skutecznie odpierał nieustanne ataki Brady'ego Kurtza. Zmarzlik zaliczył nieco gorszy start i musiał zaciekle walczyć o trzecie miejsce z Jesperem Jensenem. Ostatecznie Polak zdołał wyprzedzić Duńczyka tuż przed metą, pieczętując awans na pozycję lidera mistrzostw świata. Po dwóch rundach cyklu Zmarzlik ma na swoim koncie 32 punkty, wyprzedzając Kacpra Worynę o jedno "oczko" oraz Kurtza o sześć. Kubera plasuje się obecnie na dziewiątym miejscu, a Dudek zajmuje 11. lokatę.

W zawodach rozegranych w stolicy Czech zabrakło kontuzjowanych zawodników: Szweda Fredrika Lindgrena oraz Brytyjczyka Daniela Bewleya. Ich miejsca zajęli rezerwowi – Duńczyk Anders Thomsen oraz reprezentant gospodarzy Jan Kvech, którzy jednak nie zdołali zanotować satysfakcjonujących rezultatów.

Kiedy kolejne zawody Grand Prix?

Żużlowcy powrócą do rywalizacji na torach w ramach mistrzostw świata już na początku czerwca. Kolejne zmagania w cyklu Grand Prix zostały zaplanowane na 5 i 6 czerwca w brytyjskim Manchesterze.

Końcowa klasyfikacja turnieju GP Czech:

1. Leon Madsen (Dania)

2. Brady Kurtz (Australia)

3. Bartosz Zmarzlik (Polska)

4. Michael Jepsen Jensen (Dania)

5. Jack Holder (Australia)

6. Kacper Woryna (Polska)

7. Dominik Kubera (Polska)

8. Andrzej Lebiediew (Łotwa)

...

12. Patryk Dudek (Polska)

Czołówka klasyfikacji generalnej MŚ:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 32 pkt

2. Kacper Woryna (Polska) - 31 pkt

3. Brady Kurtz (Australia) - 26 pkt

4. Leon Madsen (Dania) - 21 pkt

5. Jack Holder (Australia) - 21 pkt

6. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 20 pkt

7. Jason Doyle (Australia) - 19 pkt

8. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 18 pkt

9. Dominik Kubera (Polska) - 17 pkt

10. Michael Jepsen Jensen (Dania) - 16 pkt

11. Patryk Dudek (Polska) - 15 pkt