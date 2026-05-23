Żużlowa Grand Prix. Bartosz Zmarzlik trzeci w Pradze, ale co z klasyfikacją generalną?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-23 22:23

Bartosz Zmarzlik, jeden z najlepszych żużlowców świata, zajął trzecie miejsce w żużlowej Grand Prix w Pradze. Była to druga eliminacja mistrzostw świata, a Zmarzlik, choć nie wygrał w Czechach, ma powody do zadowolenia. Broniący tytułu Polak po emocjonującym finale znacząco zmienił układ sił w klasyfikacji generalnej cyklu.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Część tylnego koła motocykla żużlowego i jego boczny element osłony dominują centralną i prawą stronę kadru. Motocykl jest czarny z żółtymi i białymi akcentami, posiada widoczne naklejki, z których jedna to biała litera "A" w czerwonym kwadracie, a inna z napisem "ZARL" i mniejszym tekstem poniżej. Duża czarna opona z wyraźnym bieżnikiem, osadzona na szprychowej feldze, wiruje, wzbijając brązowy pył i drobne kamienie w lewą stronę, tworząc dynamiczne rozmycie w ruchu. Po lewej stronie tylnego koła znajduje się charakterystyczna płoza, w kolorze beżowym z czerwonym elementem mocującym, która dotyka powierzchni toru. Przednia część motocykla, w tym mniejsze przednie koło, jest mniej wyostrzona, a w tle widać płaski, brązowy tor żużlowy i fragment zielonej trawy po prawej stronie.

Zmarzlik na podium w Pradze i walka Polaków

W drugiej eliminacji żużlowych mistrzostw świata, która odbyła się w Pradze, Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce. Broniący tytułu sześciokrotny złoty medalista mistrzostw świata musiał uznać wyższość rywali w emocjonującym finale. Zwycięstwo w tych zawodach odniósł Duńczyk Leon Madsen, prezentując doskonałą formę na praskim torze. Drugie miejsce w tym prestiżowym turnieju przypadło Australijczykowi Brady'emu Kurtzowi, który również pokazał się z bardzo dobrej strony.

Pozostali polscy reprezentanci również rywalizowali na torze Marketa z nadzieją na dobry wynik. Kacper Woryna, zwycięzca pierwszego turnieju GP w Landshut, oraz Dominik Kubera zakończyli swój udział w biegach ostatniej szansy, co uniemożliwiło im walkę o finał. Patryk Dudek nie zdołał awansować do dalszej fazy rozgrywek, kończąc zmagania na zasadniczej części zawodów i tym samym opuszczając decydujące biegi. Taki wynik dla polskiego duetu oznacza, że w Pradze nie zdobyli oni kluczowych punktów do klasyfikacji generalnej.

Kto liderem cyklu Grand Prix po Pradze?

Mimo trzeciego miejsca w praskiej Grand Prix, Bartosz Zmarzlik ma powody do ogromnego zadowolenia z osiągniętego wyniku. Dzięki zdobytym punktom w Czechach, polski mistrz objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej całego cyklu mistrzostw świata. Zmarzlik ma obecnie jeden punkt przewagi nad Kacprem Woryną, co stawia go w uprzywilejowanej pozycji przed kolejnymi rundami. Woryna, zwycięzca z Landshut, utrzymał drugą pozycję w rankingu, co zapowiada zaciętą walkę.

Dalsze emocje żużlowe, które z pewnością przyciągną uwagę fanów, zaplanowane są już na początek czerwca. Kolejne turnieje Grand Prix, kluczowe dla walki o tytuł mistrza świata, odbędą się w dniach 5 i 6 czerwca. Rywalizacja przeniesie się do Manchesteru w Wielkiej Brytanii, gdzie zawodnicy staną do walki o cenne punkty na wymagającym brytyjskim torze. Te zawody będą miały istotne znaczenie dla układu sił w czołówce klasyfikacji generalnej cyklu, potencjalnie zmieniając pozycje liderów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.