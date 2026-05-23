Spadek Lechii Gdańsk. John Carver odchodzi z klubu, ujawniając zaskakujące szczegóły

John Carver: Koniec w Lechii Gdańsk po dramatycznym spadku

Trener John Carver potwierdził swoje odejście z Lechii Gdańsk po przegranym meczu z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, który przypieczętował spadek zespołu z ekstraklasy. Angielski szkoleniowiec, zdruzgotany degradacją, przyznał, że choć zazwyczaj nie brakuje mu słów, tym razem trudno mu cokolwiek powiedzieć. Sytuacja była dla niego szczególnie frustrująca, ponieważ klub miał poczucie, że wynik powinien być inny.

Carver ujawnił, że jego kontrakt zawierał klauzulę o wygaśnięciu w przypadku spadku z ligi, co sprawiło, że spotkanie z Bruk-Betem było jego ostatnim w roli trenera Lechii. Wyraził złość i frustrację, szczególnie w kontekście kary pięciu ujemnych punktów, jaką klub otrzymał za nieprzestrzeganie przepisów licencyjnych. Podkreślił, że bez tej kary Lechia mogłaby zajmować 12. miejsce w tabeli z 43 punktami.

"W moim kontrakcie jest klauzula, że jeśli spadniemy, to dobiega on końca. Tak więc to był mój ostatni mecz w Lechii. Jestem zły, jestem sfrustrowany, zwłaszcza dlatego, że dzisiaj powinniśmy być na dwunastym miejscu w tabeli z 43 punktami" - podkreślił John Carver.

Przyczyny degradacji Lechii: braki kadrowe i defensywa

John Carver wziął na siebie odpowiedzialność za wyniki siedmiu ostatnich meczów, w których Lechia poniosła sześć porażek i raz zremisowała, ale zaznaczył, że inne osoby w klubie również powinny odpowiedzieć za zaistniałą sytuację. Przywołał początek sezonu z pięcioma ujemnymi punktami oraz późne wzmocnienia składu Matejem Rodinem, Aleksandarem Cirkovicem i Alexem Paulsenem, które nastąpiły dopiero po sześciu kolejkach. Zimą z kolei zabrakło pozyskania dwóch doświadczonych piłkarzy, zamiast których sprowadzono młodych zawodników.

Niedobór doświadczonych graczy w końcowej fazie sezonu, gdy pojawiły się kontuzje i zawieszenia za kartki, okazał się krytyczny dla wąskiej kadry Lechii. Carver dodał, że jedną z głównych przyczyn spadku była słaba postawa w defensywie, wskazując na największą liczbę straconych bramek w lidze. Podziękował współpracownikom i kibicom za wsparcie, apelując do piłkarzy o zaangażowanie w powrót gdańskiego klubu do ekstraklasy.

"Gdy się traci najwięcej bramek w lidze, zazwyczaj się spada i nie jest żadnym pocieszeniem, że zdobyliśmy ich tyle samo, co mistrz Polski Lech Poznań" - zauważył John Carver.

Marcin Brosz: Podsumowanie sezonu Bruk-Betu Termaliki Nieciecza

Marcin Brosz, trener zwycięskiego Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, mimo radości z wygranej 3:2 nad Lechią, wyraził smutek z powodu własnego spadku. Podziękował kibicom, pracownikom i społeczności, podkreślając, że był to trudny sezon, ale wierzy w owocność wykonanej pracy. Bruk-Bet, mimo wcześniejszego przesądzenia o spadku, pożegnał się z Ekstraklasą zwycięstwami z Arką Gdynia i Lechią Gdańsk, co świadczyło o mobilizacji zespołu.

Brosz podkreślił, że w sporcie każdy mecz jest świętem i trzeba godnie reprezentować klub, krytykując wcześniejsze braki w "domykaniu" podobnych spotkań. Wyróżnił Artema Putiwcewa, zdobywcę pierwszej bramki z Lechią, dla którego był to prawdopodobnie ostatni mecz w karierze. Trener Brosz planuje kontynuować pracę w Bruk-Becie, skupiając się na rozwoju i lepszym przewidywaniu przyszłych wyzwań Ekstraklasy, podkreślając lekcję, jaką zespół otrzymał.

"To jest dobry moment, aby podziękować za cały sezon kibicom, którzy wspierali nas od pierwszego do ostatniego meczu, a także pracownikiem klubom oraz całej społeczności wspierającej nasz klub. To był dla nas trudny sezon, ale wierzę że wykonana praca zawsze zaprocentuje. Pokazały to nasze ostatnie mecze" - stwierdził Marcin Brosz.

"W sporcie nie ma mniej ważnych meczów. Każdy jest świętem i trzeba godnie reprezentować klub. Przegraliśmy wiele podobnych spotkań, bo zawsze czegoś brakowało. Dzisiaj też mogło być podobnie, bo Lechia stworzyła dużo sytuacji i porażkę zawdzięcza swojej nieskuteczności. My powinniśmy lepiej "domykać" takie mecze, a nie drżeć o wynik do samego końca" - ocenił Marcin Brosz.

"To fantastyczny człowiek, praca z nim to była niesamowita rzecz. Nie przypominam sobie, aby nie był przygotowany do treningu. Przez tyle lat godnie reprezentował nasz klub. Tacy piłkarze mogą być przykładem dla młodych zawodników. Bardzo mu za wszystko dziękuję" - powiedział Marcin Brosz o Artemie Putiwcewie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.