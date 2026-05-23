Ekstraklasa koszykarzy. Arka Gdynia wygrywa i awansuje, ale na kogo trafi w półfinale?

Śląsk Wrocław kontra AMW Arka Gdynia: Przebieg decydującego meczu

W piątym spotkaniu ćwierćfinałowym Ekstraklasy koszykarzy, które zadecydowało o awansie, AMW Arka Gdynia zmierzyła się ze Śląskiem Wrocław. Mecz zakończył się zwycięstwem gości z Gdyni wynikiem 71:54. Starcie odbyło się we Wrocławiu, gdzie obie drużyny walczyły o miejsce w półfinale. To spotkanie było kluczowe dla dalszych losów obu zespołów w sezonie.

Rywalizacja od samego początku była zacięta, jednak to Arka Gdynia dominowała w większości kwart. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 13:18 na korzyść gości, a w drugiej Śląsk zdołał odrobić dwa punkty (21:19). Po przerwie jednak AMW Arka Gdynia ponownie zwiększyła przewagę, wygrywając trzecią kwartę 12:19 i czwartą 8:15, co ostatecznie przypieczętowało jej triumf.

Jaki jest stan rywalizacji po piątym meczu?

Po zwycięstwie w piątym meczu, stan rywalizacji w ćwierćfinałowej serii (granej do trzech zwycięstw) wynosi 3-2 na korzyść AMW Arki Gdynia. To oznacza, że zespół z Gdyni wyeliminował Śląsk Wrocław z dalszych rozgrywek. Gdynianie z sukcesem przebrnęli przez ćwierćfinał, zapewniając sobie miejsce w kolejnym etapie walki o tytuł mistrza Polski.

Tym samym, AMW Arka Gdynia stała się oficjalnym półfinalistą Ekstraklasy koszykarzy. Ich kolejnym przeciwnikiem w półfinale będzie Orlen Zastal Zielona Góra. Oba zespoły zmierzą się w walce o awans do wielkiego finału, co zapowiada kolejne emocjonujące spotkania dla fanów koszykówki.

Najlepsi strzelcy Śląska i Arki

W zespole Śląska Wrocław najwięcej punktów zdobył Jakub Urbaniak, który zanotował 12 oczek. Wśród wyróżniających się zawodników znaleźli się również Angel Nunez z 10 punktami oraz Kadre Gray, który dołożył 9 punktów. Stefan Djordjević, Noah Kirkwood i Błażej Czerniewicz zdobyli po 5 punktów każdy, przyczyniając się do wyniku drużyny.

Po stronie AMW Arki Gdynia, liderem strzelców okazał się Luke Barrett z dorobkiem 16 punktów. Milan Barbitch znacząco wsparł drużynę, zdobywając 13 punktów. Einaras Tubutis i Jakub Garbacz dołożyli po 9 punktów każdy, a Mike Okauru zakończył mecz z 7 punktami. Wszyscy ci zawodnicy mieli kluczowy wpływ na zwycięstwo Arki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.