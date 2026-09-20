"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 20.09.2026? Za nami Maryla Night, ale nie dla każdego szczęśliwa

W telewizji Polsat trwa 19. sezon "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Do rywalizacji o nagrodę finansową i prestiżową Kryształową Kulę stanęło dwanaście duetów. Drugi odcinek przyniósł jednak pierwsze bolesne rozstrzygnięcia, grzebiąc szanse części uczestników na wygraną. A kto pożegnał się z programem w 3. odcinku?

"Taniec z Gwiazdami". Dzień z Marylą Rodowicz

Trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami" upłynął pod znakiem motywu "Maryla Night", poświęconego twórczości Maryli Rodowicz. Wokalistka pojawiła się w studio na żywo jako gość specjalny - zasiadła przy stole jurorskim oraz zaśpiewała swoje największe przeboje, do których zatańczą uczestnicy.

Na parkiecie wybrzmiały nowe aranżacje kultowych piosenek, m.in. "Małgośka", "Niech żyje bal" i "Remedium".

"Taniec z Gwiazdami" - punkty za 3. odcinek 20.09.2026

W poprzednim odcinku z programem pożegnała się Monika Borzym i Michał Kassin. Zostały następujące pary:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Matteo Brunetti i Izabela Skierska

Kaeyra i Kacper Rutka

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Punktacja z 20.09.2026:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 35 punktów,

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 39 punktów,

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 28 punktów,

Helena Englert i Roman Osadchiy - 41 punktów,

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 40 punktów,

Dominik Rupiński i Estelle François - 35 punktów,

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 37 punktów,

Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 30 punktów,

Kaeyra i Kacper Rutka - 37 punktów,

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 36 punktów,

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 35 punktów.

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To oni odpadli z "Tańca z Gwiazdami 20.09.2026

Zgodnie z decyzją widzów i jury z parem pożegnała się para Matteo Brunetti i Izabela Skierska.

Oto pary, które wystąpią w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami":

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Kaeyra i Kacper Rutka

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

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