"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 20.09.2026? Za nami Maryla Night, ale nie dla każdego szczęśliwa

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W telewizji Polsat trwa 19. sezon "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Do rywalizacji o nagrodę finansową i prestiżową Kryształową Kulę stanęło dwanaście duetów. Drugi odcinek przyniósł jednak pierwsze bolesne rozstrzygnięcia, grzebiąc szanse części uczestników na wygraną. A kto pożegnał się z programem w 3. odcinku?
"Taniec z Gwiazdami". Dzień z Marylą Rodowicz
Trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami" upłynął pod znakiem motywu "Maryla Night", poświęconego twórczości Maryli Rodowicz. Wokalistka pojawiła się w studio na żywo jako gość specjalny - zasiadła przy stole jurorskim oraz zaśpiewała swoje największe przeboje, do których zatańczą uczestnicy.
Na parkiecie wybrzmiały nowe aranżacje kultowych piosenek, m.in. "Małgośka", "Niech żyje bal" i "Remedium".
"Taniec z Gwiazdami" - punkty za 3. odcinek 20.09.2026
W poprzednim odcinku z programem pożegnała się Monika Borzym i Michał Kassin. Zostały następujące pary:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Kaeyra i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Punktacja z 20.09.2026:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 35 punktów,
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 39 punktów,
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 28 punktów,
- Helena Englert i Roman Osadchiy - 41 punktów,
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 40 punktów,
- Dominik Rupiński i Estelle François - 35 punktów,
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 37 punktów,
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 30 punktów,
- Kaeyra i Kacper Rutka - 37 punktów,
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 36 punktów,
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 35 punktów.
To oni odpadli z "Tańca z Gwiazdami 20.09.2026
Zgodnie z decyzją widzów i jury z parem pożegnała się para Matteo Brunetti i Izabela Skierska.
Oto pary, które wystąpią w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami":
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Kaeyra i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
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