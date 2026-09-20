"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 20.09.2026? Za nami Maryla Night, ale nie dla każdego szczęśliwa

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-20 22:45

Za nami trzeci odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". We wcześniejszym odcinku show odpadła już jedna para, czyli Monika Borzym z Michałem Kassinem. Kolejny odcinek upłynął pod znakiem "Maryla Night". Kto odpadł 20 września 2026 roku? Kto zdobył najwięcej punktów?

Helena Englert w żółto-pomarańczowym stroju z frędzlami podczas Tańca z Gwiazdami. O kulisach show przeczytasz w Eska.
Autor: AKPA

W telewizji Polsat trwa 19. sezon "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Do rywalizacji o nagrodę finansową i prestiżową Kryształową Kulę stanęło dwanaście duetów. Drugi odcinek przyniósł jednak pierwsze bolesne rozstrzygnięcia, grzebiąc szanse części uczestników na wygraną. A kto pożegnał się z programem w 3. odcinku? 

"Taniec z Gwiazdami". Dzień z Marylą Rodowicz

Trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami" upłynął pod znakiem motywu "Maryla Night", poświęconego twórczości Maryli Rodowicz. Wokalistka pojawiła się w studio na żywo jako gość specjalny - zasiadła przy stole jurorskim oraz zaśpiewała swoje największe przeboje, do których zatańczą uczestnicy.

Na parkiecie wybrzmiały nowe aranżacje kultowych piosenek, m.in. "Małgośka", "Niech żyje bal" i "Remedium". 

"Taniec z Gwiazdami" - punkty za 3. odcinek 20.09.2026 

W poprzednim odcinku z programem pożegnała się Monika Borzym i Michał Kassin. Zostały następujące pary:

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • Kaeyra i Kacper Rutka
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Punktacja z 20.09.2026:

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 35 punktów,
  • Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 39 punktów,
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 28 punktów,
  • Helena Englert i Roman Osadchiy - 41 punktów,
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 40 punktów,
  • Dominik Rupiński i Estelle François - 35 punktów,
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 37 punktów,
  • Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 30 punktów,
  • Kaeyra i Kacper Rutka - 37 punktów,
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 36 punktów,
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 35 punktów.
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To oni odpadli z "Tańca z Gwiazdami 20.09.2026

Zgodnie z decyzją widzów i jury z parem pożegnała się para Matteo Brunetti i Izabela Skierska. 

Oto pary, które wystąpią w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami":

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • Kaeyra i Kacper Rutka
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

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Tematem odcinka jest Maryla night
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