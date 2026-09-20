Mecz Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa w Ekstraklasie. Kto zdominował rywala na murawie?

Jagiellonia Białystok przegrywa przed własną publicznością

Stołeczna drużyna odniosła wyjazdowe zwycięstwo na trudnym terenie lokalnego rywala. Warszawianie pokonali gospodarzy po bramkach Rafała Augustyniaka z rzutu karnego, Pawła Wszołka oraz po samobójczym trafieniu Nika Preleca. Jedyną bramkę dla białostockiej drużyny zdobył z rzutu karnego hiszpański napastnik Jesus Imaz. Goście wykazali się znakomitą skutecznością w kluczowych fragmentach tego ważnego widowiska. Mecz dostarczył kibicom zgromadzonym na stadionie wielu sportowych wrażeń.

Szkoleniowiec warszawskiego zespołu podkreślił ogromne znaczenie odpowiedniego nastawienia mentalnego swoich podopiecznych. Trener Marek Papszun zwrócił szczególną uwagę na solidną pracę całego bloku defensywnego w trakcie całego spotkania. Trudne warunki narzucone przez przeciwnika wymagały od zawodników maksymalnego zaangażowania na murawie. Wygrana w Białymstoku zapewniła drużynie cenne punkty w aktualnej tabeli rozgrywek. Zespół w pełni kontrolował przebieg boiskowych wydarzeń i umiejętnie realizował przyjętą taktykę.

"- Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego spotkania i cieszę się, że drużyna zrealizowała te założenia, była bardzo dobrze nastawiona i wykorzystała swoje momenty - powiedział Papszun na pomeczowej konferencji prasowej."

"- Zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie szło w dwie strony i my będziemy mieć swoje szanse, ale przeciwnik również i kwestia tego, kto będzie umiał te sytuacje wykorzystać i wygra - dodał."

Dlaczego defensywa miejscowych popełniała proste błędy?

Zupełnie inne nastroje panowały w obozie miejscowej ekipy po usłyszeniu końcowego gwizdka sędziego. Szkoleniowiec Adrian Siemieniec wyraził ogromne zaniepokojenie sposobem, w jaki jego zawodnicy dopuszczali do utraty kolejnych goli. Opiekun gospodarzy przypomniał o bolesnych porażkach w niedawnych starciach z Wisłą Kraków i Olympiakosem Pireus. Zauważył wyraźną i niebezpieczną tendencję do popełniania elementarnych pomyłek w formacji obronnej. Przeciwnicy zbyt łatwo dochodzili do dogodnych i czystych sytuacji strzeleckich.

Klub z Podlasia zamierza w pełni wykorzystać nadchodzącą przerwę w rozgrywkach na odbudowę stabilności gry w tyłach. Sztab szkoleniowy zapowiada wdrożenie intensywnych treningów mających przywrócić zawodnikom dawną pewność siebie. Po ośmiu rozegranych spotkaniach aktualny bilans Jagiellonii to cztery zwycięstwa i cztery dotkliwe porażki. Zespół posiada na swoim koncie jeszcze jeden zaległy mecz do rozegrania w obecnym sezonie. Kibice z Białegostoku mają nadzieję na szybki powrót do znakomitej formy z okresu przygotowawczego.

"- Jakby tak patrzeć nie tylko na ten mecz, ale też na te dwa mecze poprzednie (porażki z Wisłą Kraków i Olympiakosem Pireus - PAP), to jakaś tam analogia jest, że przede wszystkim bardzo łatwo nam strzelić gola i to jest element, nad którym musimy popracować w przerwie w rozgrywkach, zbudować od nowa pewność siebie, szczególnie od tyłu. Bo możemy mówić o atakowaniu, że bramek powinno być więcej, ale nie mam wrażenia, że wykreowaliśmy mało sytuacji. Jednak nie da się wygrywać spotkań, jeśli jesteś tak niestabilny w tyłach - podkreślił."