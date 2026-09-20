Finał ekstraligi w Toruniu. Kiedy zawodnicy wyjadą na tor?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-20 20:45

Pierwszy mecz finałowy żużlowej ekstraligi pomiędzy PRES Grupa Deweloperska Toruń a Betard Spartą Wrocław opóźni się. Z powodu deszczu spotkanie rozpocznie się najwcześniej o godz. 21. Finał ekstraligi w Toruniu początkowo planowano na 19.30.

Żużlowiec podczas jazdy na torze. O opóźnionym finale ekstraligi w Toruniu przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Motocyklista żużlowy w czarnym stroju pokonuje zakręt na piaszczystym torze.

Deszcz opóźnia rozpoczęcie finału

Pierwsze starcie finałowe żużlowej ekstraligi, w którym mierzą się PRES Grupa Deweloperska Toruń i Betard Sparta Wrocław, nie zaczęło się zgodnie z planem. Sędzia zawodów, Krzysztof Meyze, poinformował, że mecz rozpocznie się najwcześniej o godzinie 21. Pierwotnie zawodnicy mieli wyjechać na tor już o 19.30.

Powodem opóźnienia są niesprzyjające warunki atmosferyczne. Padający w Toruniu deszcz uniemożliwił terminowe rozpoczęcie rywalizacji. Sędzia Krzysztof Meyze przekazał jednak optymistyczne wiadomości w telewizyjnym wywiadzie.

Kiedy poprawa pogody?

Według informacji uzyskanych przez rozjemcę zawodów opady nad MotoAreną wkrótce ustąpią. Dzięki temu istnieje realna szansa na rozpoczęcie spotkania około godziny 21, co pozwoli na przeprowadzenie zaplanowanej rywalizacji.

Opóźnienie wywołało niepokój wśród kibiców zgromadzonych na stadionie oraz przed telewizorami. Organizatorzy dokładają wszelkich starań, aby tor był przygotowany do bezpiecznej jazdy, gdy tylko warunki na to pozwolą.

Rolki