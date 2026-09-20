Finał ekstraligi w Toruniu. Kiedy zawodnicy wyjadą na tor?

Deszcz opóźnia rozpoczęcie finału

Pierwsze starcie finałowe żużlowej ekstraligi, w którym mierzą się PRES Grupa Deweloperska Toruń i Betard Sparta Wrocław, nie zaczęło się zgodnie z planem. Sędzia zawodów, Krzysztof Meyze, poinformował, że mecz rozpocznie się najwcześniej o godzinie 21. Pierwotnie zawodnicy mieli wyjechać na tor już o 19.30.

Powodem opóźnienia są niesprzyjające warunki atmosferyczne. Padający w Toruniu deszcz uniemożliwił terminowe rozpoczęcie rywalizacji. Sędzia Krzysztof Meyze przekazał jednak optymistyczne wiadomości w telewizyjnym wywiadzie.

Kiedy poprawa pogody?

Według informacji uzyskanych przez rozjemcę zawodów opady nad MotoAreną wkrótce ustąpią. Dzięki temu istnieje realna szansa na rozpoczęcie spotkania około godziny 21, co pozwoli na przeprowadzenie zaplanowanej rywalizacji.

Opóźnienie wywołało niepokój wśród kibiców zgromadzonych na stadionie oraz przed telewizorami. Organizatorzy dokładają wszelkich starań, aby tor był przygotowany do bezpiecznej jazdy, gdy tylko warunki na to pozwolą.