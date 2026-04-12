"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 12.04.2026? Bezlitosna dogrywka i szokująca eliminacja!

Trwa kolejna edycja programu, który uwielbiają miliony widzów. "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" nie zawodzi, jeśli chodzi o wielkie emocje. Tym razem musieliśmy poczekać aż dwa tygodnie z uwagi na przerwę wielkanocną, ale wieczór na parkiecie udowodnił, że było warto. Zaczęło się od dogrywki między dwiema zagrożonymi parami, a potem siedem par starło się o awans do kolejnego odcinka. Wszystko w klimacie hitów Internetu.

W minionym odcinku, dwa tygodnie temu, z programem musiały się pożegnać aż dwie uczestniczące pary. Decyzją jurorów i telewidzów "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" opuścili Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba. Dwie kolejne pary weszły natomiast do strefy zagrożenia - dogrywki, którą przetrwać mogła tylko jedna z nich. 12 kwietnia o pozostanie w show starali się Izabella Miko i Albert Kosiński oraz Kamil Nożynski i Izabela Skierska. Ostatecznie decyzją jurorów z programem musiał pożegnać się aktor!

Szósty odcinek programu zasiliły internetowe hity. W rytm trendujących w mediach społecznościowych piosenek odbyło się dziewięć konkursowych występów, a uczestników wspierali koledzy z cyfrowego świata. Każda z par zaprosiła do studia osobę znaną z Internetu. Gwiazdom kibicowali więc m.in. Ewa Chodakowska, Krzysztof Stanowski czy Jessica Mercedes. Nie mogło też zabraknąć zwycięzcy poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Influencer Mikołaj "Bagi" Bagiński dołączył do prowadzących! Uczestników, jak co tydzień, ocenili Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović, wraz z telewidzami.

Komu zabrakło szczęścia? W dogrywce odpadli Kamil Nożynski i Izabela Skierska, natomiast na zakończenie wieczoru prowadzący ogłosili, ze z programem pożegnają się Izabella Miko i Albert Kosiński!

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - aktualne wyniki

Pozostali w walce o wygraną uczestnicy to:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

i Julia Suryś Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

i Michał Bartkiewicz Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

i Daria Syta Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

i Magdalena Tarnowska Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

i Hanna Żudziewicz Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Z parkietem pożegnali się dotychczas:

7 miejsce - Izabella Miko i Albert Kosiński

8. miejsce - Kamil Nożynski i Izabela Skierska

9. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

10. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

