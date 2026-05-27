Nie żyje 21-letni członek ekipy "The Voice of Poland". Twórcy programu w żałobie

Oficjalne kanały komunikacji niezmiennie popularnego programu muzycznego "The Voice of Poland" obiegła wstrząsająca wiadomość o odejściu zaledwie 21-letniego Olafa Kwiatkowskiego. Współpracownicy z planu zamieścili w mediach społecznościowych bardzo osobisty wpis, w którym złożyli wyrazy najgłębszego współczucia całej rodzinie zmarłego, nie kryjąc przy tym wielkiego smutku z powodu tej niepowetowanej straty.

Żałoba w ekipie "The Voice of Poland". Olaf Kwiatkowski dorastał na planie show

Druzgocący komunikat został udostępniony na internetowych profilach "The Voice of Poland" w środę 27 maja około godziny 22:00. Telewizja Polska oraz producent popularnego formatu przekazali oficjalne kondolencje, przypominając sylwetkę zmarłego. Młody pracownik odpowiadał na planie za zadania asystenta produkcji oraz runnera, jednak jego związek z muzycznym widowiskiem był znacznie głębszy, ponieważ regularnie odwiedzał studio nagraniowe od wielu lat ze względu na bliską współpracę jego mamy przy tym samym projekcie.

"19 maja 2026 roku, w wieku zaledwie 21 lat, odszedł nasz przyjaciel i członek rodziny The Voice Olaf Kwiatkowski. Runner, asystent produkcji i najszczerszy uśmiech naszej ekipy. Syn naszej drogiej przyjaciółki Ewy. Chłopak, którego większość z nas znała od dziecka. Nie znajdujemy słów, aby wyrazić ogrom żalu i poczucia niesprawiedliwości. W imieniu Rochstara i Telewizji Polskiej pragniemy złożyć Ewie, całej rodzinie i wszystkim bliskim wyrazy głębokiego współczucia. Pozostajemy zdezorientowani i bezbronni wobec rozmiaru tej tragedii" - czytamy.

Przedstawiciele programu poinformowali również o szczegółach dotyczących ostatniego pożegnania zmarłego Olafa. Ceremonia pogrzebowa zaplanowana jest na 29 maja i rozpocznie się o 12:00 w Kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Szczytnie. Redakcja Eska.pl dołącza do kondolencji.

Fani i gwiazdy "The Voice" żegnają chłopaka

Przykre wpisy na profilach "The Voice of Poland" szybko zalały pełne żalu komentarze od smutnych widzów programu oraz pokrewnych do niego "The Voice Kids" i "The Voice Senior". Pewne jest to, że choć Olaf był niewidoczny dla publiczności zgromadzonej przed ekranami, to miał ogromny wkład w istnienie tak lubianych przez nią programów. Swój żal wyraziły też twarze znane z show - prowadzący i trenerzy, m.in. Cleo, Paulina Chylewska i Jan Dąbrowski.