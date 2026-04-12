Zaskakująca dogrywka w programie "Taniec z gwiazdami". Widzowie poznali przegraną parę na początku odcinka

Aleksandra Kalita
2026-04-12 20:17

Osiemnasty sezon "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" wielkimi krokami zbliża się do wielkiego finału, a emocje w studiu rosną. W poprzedniej odsłonie tanecznego show z rywalizacją pożegnały się dwa duety, natomiast kolejne dwa stanęły do niezwykłej dogrywki na starcie dzisiejszego odcinka. Kto ostatecznie opuścił kultowy format telewizyjny z decyzji ekspertów?

Kamil Nożyński, Izabela Skierska, Izabella Miko, Albert Kosiński
Dogrywka w "Tańcu z Gwiazdami" zaskoczyła widzów

Osiemnasta odsłona formatu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" nabrała niezwykłego tempa. Zasiadający za jurorskim stołem eksperci zrezygnowali z taryfy ulgowej i bardzo rygorystycznie podchodzą do umiejętności uczestników. Jeszcze przed wielkanocną przerwą marzenia o zdobyciu Kryształowej Kuli straciły aż dwie pary. Kolejne dwa duety znalazły się w strefie zagrożenia, dlatego dzisiejsze zmagania rozpoczęły się od niezwykle emocjonującej dogrywki.

Piąty odcinek programu "Taniec z Gwiazdami" okazał się pechowy dla Natalii "Natsu" Karczmarczyk i Wojtka Kuciny oraz Mateusza Pawłowskiego i Klaudii Rąby, którzy na dobre pożegnali się z parkietem. Twórcy show przygotowali jednak dla uczestników ogromną niespodziankę w postaci dodatkowej walki. Głosami telewidzów ratunkowy układ taneczny musieli zaprezentować Kamil Nożyński i Izabela Skierska oraz Izabella Miko i Albert Kosiński. Taka sytuacja mocno zdziwiła wiernych fanów, ponieważ aktorka zgarnęła wcześniej maksymalną ocenę, a z kolei aktor zdobył u jurorów aż 34 oczka.

Kamil Nożyński odpada z programu "Taniec z Gwiazdami"

Szósty odcinek przybrał zupełnie inny obrót z powodu zastosowania niespodziewanego rozwiązania ucinającego dalszą rywalizację. Zagrożeni artyści oraz ich partnerzy pojawili się na parkiecie jako pierwsi, walcząc o bezpośrednie przetrwanie. Obie pary zaprezentowały identyczny taniec, jednak tylko jedna z nich mogła kontynuować udział w formacie Polsatu. Ostateczny werdykt dotyczący tego, kto opuści "Taniec z Gwiazdami", leżał wyłącznie w rękach jurorskiego panelu w składzie Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda.

Eksperci zaprezentowali skrajnie różne opinie po obejrzeniu obu konkursowych choreografii. Rafał Maserak poszedł za głosem serca i wytypował Izabellę oraz Alberta. Z kolei Ewa Kasprzyk i Tomasz Wygoda jednogłośnie wsparli swoimi decyzjami Kamila oraz Izę. Ostateczny głos należał do Iwony Pavlović, która postanowiła docenić bezbłędny warsztat aktorki, co jednoznacznie przypieczętowało bolesne wyeliminowanie Kamila Nożyńskiego z dalszej rywalizacji w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

