"Taniec z gwiazdami 18" - finał. Jak głosować? Zasady głosowania, koszt SMS

"Taniec z gwiazdami 18" - cztery pary w finale

"Taniec z gwiazdami" zbliża się do wielkiego finału. Za uczestnikami tygodnie rywalizacji na parkiecie, a tegoroczna edycja okazała się ogromnym sukcesem. Program śledziły miliony widzów, a każdy odcinek wzbudzał ogromne zainteresowanie mediów i fanów show. Przed nami ostatni odcinek sezonu, w którym poznamy zdobywców Kryształowej Kuli i nagrody pieniężnej. W finale po raz pierwszy w historii "Tańca z gwiazdami" zobaczymy aż cztery pary. O miejsce w decydującym starciu, dzięki głosom widzów i ocen jurorów, wywalczyli:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś,

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz,

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Ostateczny werdykt należeć będzie zarówno do jurorów, jak i publiczności. Sprawdziliśmy, jak można wesprzeć swojego faworyta w walce o zwycięstwo.

"Taniec z gwiazdami" - finał. Głosowanie SMS

Głosowanie rozpocznie się na początku odcinka i zakończy kilka lub kilkanaście minut po ostatnim występie. Aby oddać głos na ulubioną parę, trzeba wysłać SMS-a pod numer 7371. W treści należy wpisać numer pary:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś - 1

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz - 2

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - 10

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke - 12

Ile trzeba zapłacić za oddanie głosu w finale "Tańca z gwiazdami"? Fani uczestników chcą wiedzieć, na ile SMS-ów wystarczy ich budżet. Cena nie będzie się różniła od tej, która obowiązywała w poprzednich odcinkach. Koszt SMS-a to 3,69 zł.

"Taniec z gwiazdami" - finał. Głosowanie online

Można też oddać jeden darmowy głos przez internet, korzystając z oficjalnej aplikacji "Tańca z gwiazdami".