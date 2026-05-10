"Taniec z gwiazdami 18" - finał. Jak głosować? Zasady głosowania, koszt SMS

Adrian Rybak
2026-05-10 16:44

Czas na finał 18. edycji programu "Taniec z gwiazdami". Tegoroczna odsłona przez wiele tygodni dostarczała widzom mnóstwo emocji. Nadszedł moment, by przekonać się, kto zdobędzie Kryształową Kulę. W finałowym odcinku o wygraną powalczą aż cztery pary. Jak oddać głos na swojego ulubieńca? Czy można głosować za darmo? Oto zasady głosowania oraz numery i treści SMS-ów.

Taniec z Gwiazdami - półfinał 18. edycji 3 maja
"Taniec z gwiazdami 18" - cztery pary w finale

"Taniec z gwiazdami" zbliża się do wielkiego finału. Za uczestnikami tygodnie rywalizacji na parkiecie, a tegoroczna edycja okazała się ogromnym sukcesem. Program śledziły miliony widzów, a każdy odcinek wzbudzał ogromne zainteresowanie mediów i fanów show. Przed nami ostatni odcinek sezonu, w którym poznamy zdobywców Kryształowej Kuli i nagrody pieniężnej. W finale po raz pierwszy w historii "Tańca z gwiazdami" zobaczymy aż cztery pary. O miejsce w decydującym starciu, dzięki głosom widzów i ocen jurorów, wywalczyli:

  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś, 
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz,
  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Ostateczny werdykt należeć będzie zarówno do jurorów, jak i publiczności. Sprawdziliśmy, jak można wesprzeć swojego faworyta w walce o zwycięstwo.

"Taniec z gwiazdami" - finał. Głosowanie SMS

Głosowanie rozpocznie się na początku odcinka i zakończy kilka lub kilkanaście minut po ostatnim występie. Aby oddać głos na ulubioną parę, trzeba wysłać SMS-a pod numer 7371. W treści należy wpisać numer pary:

  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś - 1
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz - 2
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - 10
  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke - 12

Ile trzeba zapłacić za oddanie głosu w finale "Tańca z gwiazdami"? Fani uczestników chcą wiedzieć, na ile SMS-ów wystarczy ich budżet. Cena nie będzie się różniła od tej, która obowiązywała w poprzednich odcinkach. Koszt SMS-a to 3,69 zł.

"Taniec z gwiazdami" - finał. Głosowanie online 

Można też oddać jeden darmowy głos przez internet, korzystając z oficjalnej aplikacji "Tańca z gwiazdami". 

