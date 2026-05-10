Ekstraklasa piłkarska: GKS Katowice remisuje z Piastem. Trener Górak o kluczowych momentach meczu

Trener GKS Katowice analizuje remis z Piastem

Rafał Górak, trener GKS Katowice, przyznał, że jego drużyna przyjechała do Gliwic z zamiarem zwycięstwa. Plany te zostały jednak skorygowane po pierwszej połowie, w której jego zespół nie zagrał na swoim poziomie, szczególnie w aspekcie posiadania piłki. W szatni konieczna była interwencja, aby zmienić podejście i uniknąć powrotu do Katowic bez punktów, co było kluczowe dla dalszego przebiegu spotkania.

Szkoleniowiec GKS podkreślił, że słaba dyspozycja w pierwszej części meczu mogła zniweczyć nadzieje na cenny punkt. 53-letni trener wyraził ulgę, że drużyna zareagowała pozytywnie po przerwie, co świadczyło o jej mentalnej sile. Cały zespół był świadomy wagi tego spotkania, a także konsekwencji ewentualnej porażki, dlatego mobilizacja okazała się niezbędna.

"- Przyjechaliśmy do Gliwic ze zdecydowanym zamiarem odniesienia zwycięstwa. Bardzo mocno nastawialiśmy się, aby wywalczyć trzy punkty, jednak pierwsza połowa dość mocno nasze plany skorygowała. Nie zagraliśmy na swoim poziomie, szczególnie wtedy, kiedy byliśmy przy piłce. W szatni było dużo pracy, aby to wszystko zmienić, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że jeśli zagramy tak jak do przerwy, to możemy stąd wyjechać z niczym - powiedział Górak."

Jak GKS Katowice poprawił grę w ofensywie?

Druga połowa w wykonaniu piłkarzy GKS Katowice była zdecydowanie lepsza, zwłaszcza w ofensywie, co zauważył Rafał Górak. Dzięki temu drużyna zaczęła stwarzać sytuacje w polu karnym rywali, co dawało nadzieję na zdobycie bramki. Pomimo braku goli, GKS Katowice nie przegrał szóstego kolejnego spotkania, co jest istotnym osiągnięciem w kontekście sezonu.

Mimo wyniku 0:0, trener Górak ocenił zdobyty punkt jako cenny i cieszył się z jego powrotu do Katowic. Zespół nie był w swojej najlepszej wersji, ale w kilku momentach drugiej połowy piłkarze zagrali na pożądanym poziomie, co napawało szkoleniowca optymizmem. Było to potwierdzenie, że drużyna potrafi zareagować na trudne momenty.

"- Ostatecznie było 0:0, jednak ten cenny punkt, bo tak go finalnie oceniam, dopisuję i raduję się z tego, że wraca z nami do Katowic. Na pewno nie byliśmy dzisiaj najlepszą wersją siebie, ale cieszy mnie to, że w kilku momentach drugiej połowy zagraliśmy tak, jakbym sobie tego życzył – zapewnił."

Piast Gliwice to trudny rywal na wiosnę?

Górak podkreślił również bardzo dobrą wiosenną dyspozycję Piasta, który okazał się wyjątkowo niewygodnym przeciwnikiem dla GKS Katowice. Gliwice to trudny teren, gdzie żadna drużyna nie ma łatwego zadania, a Piast nie zaskoczył trenera swoją grą. Konieczne jest bardziej zdecydowane działanie w pressingu, ponieważ mecz wymykał się spod kontroli w wielu aspektach.

Trener GKS wyraził zadowolenie z tego, że jego drużyna nie straciła bramki w pierwszej połowie, co było kluczowe. Wskazał, że w obecnym sezonie GKS wykonał kawał świetnej roboty, ale to jeszcze nie koniec, a zespół nadal buduje serię meczów bez porażki. Ta konsekwencja jest istotna dla utrzymania dobrej pozycji.

"- Goszczę w Gliwicach bardzo często i Piast nas niczym nie zaskoczył. To bardzo trudny teren, tutaj nikt nie ma łatwo. Musimy być bardziej zdecydowani w działaniach pressingowych, w wielu aspektach ten mecz wymykał się spod kontroli i dobrze, że nie straciliśmy w pierwszej połowie bramki. W tym sezonie zrobiliśmy kawał świetnej roboty, ale to jeszcze nie jest koniec. Budujemy serię meczów bez porażki – dodał trener GKS."

Trener Piasta o niewykorzystanych okazjach

Daniel Myśliwiec, szkoleniowiec Piasta Gliwice, uznał spotkanie za atrakcyjne widowisko, jednocześnie żałując, że jego drużynie nie udało się „skonsumować” bardzo dobrej pierwszej połowy. Trener Piasta wyraził preferencje dla bardziej bramkowego remisu, na przykład 3:3, co świadczy o nastawieniu na ofensywną grę.

Myśliwiec zastanawiał się, co mógł zrobić lepiej, gdyż wysoka kultura gry jego zespołu nie przyniosła bramek. Ostatecznie drużyna wpadła w niekontrolowany chaos, w którym przeciwnik okazał się lepszy, kreując dwie bardzo dobre sytuacje. Mimo to, remis jest do zaakceptowania w ocenie trenera Piasta.

"- Nawet gdyby mecz miał zakończyć się remisem, to wolałbym 3:3. Zastanawiam się, co mogłem zrobić lepiej, bo wysoka kultura gry nie przynosiła nam sytuacji, ani efektu w postaci bramki. Poszliśmy bardziej w niekontrolowany chaos, w którym lepszy okazał się przeciwnik, bo to on wykreował dwie bardzo dobre sytuacje. Uważam, że ten remis jest do zaakceptowania – skomentował Daniel Myśliwiec."

Piast Gliwice planuje zwycięstwo z Rakowem?

Trener Piasta Daniel Myśliwiec zauważył, że była to konfrontacja dwóch wysokich kultur gry i podobnych idei, gdyż obie drużyny dążyły do ofensywnej piłki. Podkreślił, że to, co proponuje jego sztab, może być atrakcyjne i skuteczne, co jest istotne dla rozwoju stylu gry drużyny.

Myśliwiec wyraził radość, że w dwumeczu z GKS Katowice to Piast okazał się lepszy, wygrywając na wyjeździe 3:1. Mimo to, nie ukrywa, że jego zespół był głodny czegoś więcej niż tylko jednego punktu, a inicjatywa do zwycięstwa jest widoczna. Trener Piasta ma nadzieję, że w meczu z Rakowem Częstochowa uda się zapewnić solidny występ i zwycięstwo, wypełniając stadion.

"- To, co proponuje mój sztab, może być atrakcyjne i skuteczne. Cieszę się, że w dwumeczu z GKS okazaliśmy się lepsi, bo na wyjeździe wygraliśmy 3:1, co nie znaczy, że po drugiej stronie był zespół ewidentnie słabszy – ocenił."

"– Nie wygrywamy, ale widać, że jest inicjatywa do zwycięstwa, a nie utrzymania remisu. Takie spotkanie byliśmy w stanie wcześniej przegrać. Ale może tak miało być, abyśmy za tydzień w meczu z Rakowem Częstochowa wypełnili stadion i spuentowali ten bardzo wymagający sezon solidnym występem oraz zwycięstwem - podsumował trener Piasta."

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.