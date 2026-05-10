2. Ekstraliga żużlowa: Wysoka porażka Polonii Piła. Co zadecydowało o dominacji Abramczyk Polonii Bydgoszcz?

Mecz 2. Ekstraligi żużlowej w Pile

Spotkanie 2. Ekstraligi żużlowej pomiędzy Polonią Piła a Abramczyk Polonią Bydgoszcz zakończyło się wynikiem 31:58 na korzyść gości. To wyraźne zwycięstwo Abramczyk Polonii Bydgoszcz podkreśla ich mocną pozycję w lidze, a jednocześnie stawia pilską drużynę przed wyzwaniem poprawy formy w kolejnych kolejkach. Kibice zgromadzeni na stadionie w Pile byli świadkami zaciętej rywalizacji, mimo jednostronnego ostatecznego rezultatu.

Mecz ten był kolejnym sprawdzianem dla obu zespołów w walce o ligowe punkty. Różnica 27 oczek w końcowym rozrachunku świadczy o znaczącej przewadze bydgoskich zawodników na torze. Skuteczność poszczególnych żużlowców miała kluczowe znaczenie dla przebiegu i wyniku tego ważnego starcia ligowego. Zwycięstwo gości umocniło ich pozycję w górnej części tabeli rozgrywek.

Kto zdobył najwięcej punktów dla drużyn?

W szeregach Polonii Piła najwięcej punktów zdobył Adrian Cyfer, notując 8 oczek, co było najlepszym wynikiem w jego drużynie. Dobrze zaprezentował się również Norbert Kościuch, dokładając do dorobku zespołu 7 punktów. Matias Nielsen i Tobiasz Jakub Musielak uzyskali po 5 punktów każdy, natomiast Benjamin Basso zdobył 4 oczka, a William Drejer 2. Kacper Teska nie zapisał na swoim koncie żadnych punktów.

Po stronie Abramczyk Polonii Bydgoszcz dominowali Krzysztof Buczkowski z 12 punktami i Aleksandr Łoktajew z 11 oczkami, którzy byli liderami swojej drużyny. Wiktor Przyjemski dołożył 9 punktów, a Szymon Woźniak 8. Kai Huckenbeck i Maksymilian Pawełczak zdobyli po 7 punktów, natomiast Kacper Andrzejewski zanotował 4 oczka, przyczyniając się do okazałego zwycięstwa gości w tym ważnym meczu ligowym.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.