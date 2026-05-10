Piast Gliwice - GKS Katowice 0:0. Jak przebiegł bezbramkowy pojedynek w Ekstraklasie?

Bezbramkowy remis Piasta Gliwice z GKS Katowice

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice a GKS-em Katowice zakończyło się remisem 0:0, co oznacza, że żadna z drużyn nie zdołała zdobyć gola. Mecz rozegrano w Gliwicach, a na trybunach zasiadło łącznie 8 358 kibiców, którzy z uwagą śledzili przebieg wydarzeń na boisku. Głównym arbitrem tego bezbramkowego starcia był Damian Sylwestrzak pochodzący z Wrocławia, który sprawnie prowadził zawody.

Podczas intensywnej rywalizacji sędzia Sylwestrzak musiał ukarać kilku zawodników żółtymi kartkami za faule. W zespole Piasta Gliwice ostrzeżenia otrzymali Jakub Lewicki oraz Grzegorz Tomasiewicz, co podkreślało zaciętość walki w środkowej strefie boiska. Jedynym ukaranym zawodnikiem GKS-u Katowice był Marcin Wasielewski, co wskazuje na wyrównany poziom agresywności obu drużyn.

Szczegółowe składy Piasta i GKS-u

Trener Piasta Gliwice na mecz z GKS-em Katowice wystawił następujący skład: Dominik Holec - Filip Borowski, Juande Rivas, Igor Drapiński, Jakub Lewicki - Jason Lokilo, Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz, Hugo Vallejo - Quentin Boisgard, Jorge Felix. W drugiej połowie nastąpiły zmiany, gdzie Oskar Leśniak wszedł za Jasona Lokilo w 67. minucie, a Gierman Barkowskij zastąpił Jorge Felixa również w 67. minucie. Później Leandro Sanca pojawił się na boisku za Hugo Vallejo (79. minuta), a Andreas Katsantonis wszedł za Quentina Boisgarda (85. minuta), próbując ożywić ofensywę Piasta.

GKS Katowice rozpoczął spotkanie w następującym zestawieniu: Rafał Strączek - Alan Czerwiński, Arkadiusz Jędrych, Marius Olsen - Erik Jirka, Mateusz Kowalczyk, Sebastian Milewski, Marcin Wasielewski - Eman Markovic, Ilja Szkurin, Bartosz Nowak. W trakcie meczu w drużynie GKS-u doszło do kilku roszad: Mateusz Wdowiak zmienił Erika Jirkę w 56. minucie. W późniejszej fazie gry, w 85. minucie, na boisku pojawili się Damian Rasak za Mateusza Kowalczyka i Marcel Wędrychowski za Emana Markovica. Ostatnia zmiana to Jakub Kokosiński, który w 88. minucie zastąpił Ilję Szkurina, co świadczyło o próbach odmienienia losów spotkania przez GKS.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.