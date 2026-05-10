Ekstraklasa: Piast Gliwice – GKS Katowice 0:0. Dlaczego padł bezbramkowy remis w śląskich derbach?

Piast Gliwice – GKS Katowice: przebieg bezbramkowego remisu

W pierwszym niedzielnym meczu 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, Piast Gliwice zremisował bezbramkowo 0:0 z GKS Katowice na własnym stadionie. Był to ważny mecz dla obu śląskich drużyn, gdyż Piast wciąż walczy o utrzymanie w lidze, natomiast GKS aspiruje do gry w europejskich pucharach. Spotkanie sędziował Damian Sylwestrzak z Wrocławia, a na trybunach zasiadło 8 358 widzów.

Gliwiczanie zanotowali czwarte kolejne spotkanie bez porażki, zaś Katowiczanie przedłużyli swoją serię do sześciu meczów bez przegranej. Mimo wysokiej liczby bramek w poprzednich czterech meczach GKS-u, tym razem kibice w Gliwicach nie zobaczyli żadnego trafienia, co było pierwszym bezbramkowym remisem gości w tym sezonie. Żółte kartki otrzymali Jakub Lewicki i Grzegorz Tomasiewicz z Piasta oraz Marcin Wasielewski z GKS Katowice.

Jak wyglądała gra w pierwszej połowie meczu?

Pierwsza połowa spotkania przebiegała pod wyraźną dominacją gospodarzy, Piasta Gliwice, którzy starali się narzucić swój styl gry. Mimo przewagi w posiadaniu piłki, gliwiczanie nie potrafili stworzyć wielu dogodnych sytuacji bramkowych. Najlepszą okazję mieli w 20. minucie meczu, kiedy to po strzale Jasona Lokilo z 18 metrów i dobitce Quentina Boisgarda z sześciu metrów, bramkarz GKS Rafał Strączek popisał się znakomitą podwójną interwencją.

Rafał Strączek wrócił do bramki GKS Katowice po trzech meczach pauzy spowodowanej kontuzją i od razu pokazał swoją wartość. Katowiczanie, zepchnięci do obrony, całkowicie zawiedli w ofensywie przed przerwą. Ich lider, Bartosz Nowak, był praktycznie niewidoczny na boisku, co utrudniało drużynie tworzenie zagrożenia pod bramką Dominika Holca.

Niewykorzystane sytuacje i anulowane gole w drugiej części

Druga połowa meczu przyniosła nieco więcej dynamiki i akcji pod obiema bramkami. W 51. minucie Quentin Boisgard z Piasta umieścił piłkę w siatce po ładnym uderzeniu, jednak sędzia nie uznał gola. Powodem była pozycja spalona Juande Rivasa, który wcześniej główkował. Chwilę później, w 62. minucie, GKS Katowice również miał szansę na objęcie prowadzenia, gdy groźny strzał z 20 metrów oddał Eman Marković, ale Dominik Holec świetnie interweniował.

Słowacki bramkarz Piasta, Dominik Holec, ponownie udowodnił swoje umiejętności w 73. minucie, broniąc mocne uderzenie głową Arkadiusza Jędrycha po rzucie rożnym, a następnie nogą dobitkę z dwóch metrów Ilji Szkurina. Zaledwie 120 sekund później, Holec popełnił jednak poważny błąd. W konsekwencji tej pomyłki, Bartosz Nowak trafił w poprzeczkę, a piłka, odbijając się od pleców obrońcy Piasta Filipa Borowskiego, wpadła do siatki, jednak i ten gol nie został uznany ze względu na wcześniejsze zagranie ręką przez Ilję Szkurina. W doliczonym czasie gry, w drugiej minucie, Andreas Katsantonis z Piasta mógł przechylić szalę zwycięstwa, lecz jego strzał minął słupek bramki GKS.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.