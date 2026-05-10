Ekstraklasa: Wisła Płock – Motor Lublin 0:2. Czy to przesądziło o losach meczu?

Motor Lublin z dwoma bramkami przewagi

Mecz pomiędzy Wisłą Płock a Motorem Lublin rozpoczął się od intensywnej walki, jednak to drużyna gości szybko przejęła inicjatywę na boisku. Pierwszą bramkę dla Motoru zdobył Bartosz Wolski już w ósmej minucie spotkania, dając swojej drużynie prowadzenie. To wczesne trafienie z pewnością wpłynęło na dalszy przebieg pierwszej połowy meczu.

Dominacja Motoru Lublin została potwierdzona kolejnym trafieniem w 31. minucie. Strzelcem drugiej bramki był Karol Czubak, który podwyższył wynik na 0:2, zwiększając dystans między zespołami. Wynik ten utrzymał się do przerwy, co stawia Wisłę Płock w trudnej sytuacji przed drugą częścią gry.

Jakie kartki w meczu Wisła Płock Motor Lublin?

W trakcie pierwszej połowy spotkania sędzia Paweł Raczkowski z Warszawy musiał interweniować, pokazując zawodnikom kilka żółtych kartek. Po stronie Wisły Płock upomniani zostali Marcus Haglind-Sangre oraz Żan Rogelj, co świadczy o zaciętości walki. Obydwaj gracze muszą teraz uważać w dalszej części meczu.

Również drużyna Motoru Lublin nie uniknęła napomnień ze strony arbitra. Żółte kartki otrzymali Karol Czubak, strzelec jednej z bramek, oraz Arkadiusz Najemski. Te decyzje sędziego podkreślają intensywność rywalizacji i wagę każdego starcia o piłkę na murawie stadionu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.