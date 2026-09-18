Takiego związku chce Jessica Mercedes! Influencerka ma jasną wizję

Jessica Mercedes karierę w sieci zaczynała jeszcze w czasach, gdy w Polsce właściwie nikt nie używał terminu influencerka. Gwiazdy internetu określały się wówczas mianem blogerek modowych, a złośliwi nazywali je szafiarkami. Dziś Jess jest jedną z najbardziej cenionych marek osobistych w świecie mody. Jej zdjęcia publikowano w najbardziej prestiżowych magazynach modowych na całym świecie. 33-latka nie ukrywa jednak, że sukcesom w życiu zawodowym nie towarzyszyły niestety również te w życiu prywatnym. Gwiazda otworzyła się na temat samotności w nowym serialu Prime Video "Girls of Warsaw", którego jest bohaterką. Podczas dnia prasowego Jessica udzieliła wywiadu reporterowi serwisu ESKA.pl, w którym podzieliła się swoją wizją dotyczącą małżeństwa. Jak wyznała, poznanie mężczyzny życia znajduje się na aktualnej liście jej priorytetów. Nauczona doświadczeniem z poprzednich relacji nie chciałaby dawać widzom wglądu w życie uczuciowe.

Jessica Mercedes i Klaudia Sadownik w "Girls of Warsaw"

Jessica Mercedes chce mieć męża

Jess niechętnie mówi o zakończonych relacjach. Dotychczasowe niepowodzenie w miłości nie sprawiło natomiast, że przestała wierzyć w prawdziwe uczucie. Wręcz przeciwnie. Influencerka w rozmowie z Eską wyznała, że bardzo zależy jej na stworzeniu trwałego związku. Nauczona doświadczeniem wyniesionym z poprzednich relacji nie chciałaby jednak afiszować się ze swoim uczuciem.

Mi się marzy już poznać męża. Chciałabym, żeby nikt go nie znał, żeby nie wiedział, że go mam, żeby wszyscy dowiedzieli się dopiero na ślubie. Chciałabym, żeby to pozostało ukryte, nieoceniane, nienarażone na żadne klątwy. No evil eye. Chciałabym związek w stronę rodziny. Mam zbyt słabe serce, nie wytrzymałabym, gdyby do mojego narzeczonego pisały fanki, więc nie, nie, stawiam na prywatność - wyjawiła w rozmowie z Eska.pl.