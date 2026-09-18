Iga Jaworska w bardzo osobistym wyznaniu. W nowej piosence śpiewa o odnalezieniu właściwej osoby

Redakcja ESKA.pl
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2026-09-18 13:45

Iga Jaworska rozpoczyna nowy, bardziej dojrzały etap w swojej karierze. Artystka, którą słuchacze poznali dzięki debiutanckiemu albumowi "Linie czasu", powraca z bardzo osobistym singlem zatytułowanym "Korzenie". W nowym utworze opowiada o odnalezieniu kogoś, przy kim można wreszcie poczuć się bezpiecznie i zapuścić korzenie.

Iga Jaworska w niebieskiej łodzi na jeziorze pełnym lilii wodnych. O nowym singlu piosenkarki przeczytasz w Eska.
Autor: SAYHi/ Materiały prasowe

Iga Jaworska powraca z nowym singlem. Opowiada o wyjątkowej miłości

Iga Jaworska, którą słuchacze poznali dzięki debiutanckiemu albumowi "Linie czasu", nie zwalnia tempa. Artystka właśnie zaprezentowała swój kolejny singiel zatytułowany "Korzenie". To bardzo osobista opowieść o uczuciu, które daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala wreszcie odnaleźć swoje miejsce na ziemi.

Nowy utwór to kolejny krok na muzycznej drodze wokalistki, która konsekwentnie buduje własny artystyczny świat. Jak sama podkreśla, piosenka jest historią o odnalezieniu kogoś, przy kim można się zatrzymać, zapuścić korzenie i po prostu być. To zapis chwili, w której po wielu wcześniejszych doświadczeniach pojawia się pewność, że trafiło się na właściwą osobę we właściwym czasie.

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Szczerość i emocje w nowej odsłonie

Fani Igi Jaworskiej od dawna cenią ją za autentyczność i poetycką wrażliwość. Artystka, znana z takich utworów jak "Czemu pozwoliłeś kochać?", "Twarzą w twarz", "Na mały palec" czy "Pamiętnik", zdobyła uznanie słuchaczy, którzy w muzyce szukają prawdziwych emocji. Jej twórczość zgrabnie balansuje między współczesnym popem a alternatywną wrażliwością.

Singiel "Korzenie" jest drugim utworem wydanym po premierze jej debiutanckiej płyty. Twórcy materiału podkreślają, że piosenka pokazuje artystkę w nowej, bardziej dojrzałej odsłonie - świadomej swoich emocji, doświadczeń i kierunku, w którym chce podążać jako muzyk.

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Nowy etap na muzycznej drodze

Każdy kolejny utwór Igi Jaworskiej odsłania kolejny fragment jej artystycznej tożsamości. Emocjonalna szczerość, która od początku była ważną częścią jej twórczości, teraz łączy się z coraz bardziej świadomym podejściem do muzyki. Wygląda na to, że singiel "Korzenie" to nie tylko opowieść o miłości, ale również symboliczny początek nowego etapu w jej karierze.

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