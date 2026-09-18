Iga Jaworska w bardzo osobistym wyznaniu. W nowej piosence śpiewa o odnalezieniu właściwej osoby

Iga Jaworska powraca z nowym singlem. Opowiada o wyjątkowej miłości

Iga Jaworska, którą słuchacze poznali dzięki debiutanckiemu albumowi "Linie czasu", nie zwalnia tempa. Artystka właśnie zaprezentowała swój kolejny singiel zatytułowany "Korzenie". To bardzo osobista opowieść o uczuciu, które daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala wreszcie odnaleźć swoje miejsce na ziemi.

Nowy utwór to kolejny krok na muzycznej drodze wokalistki, która konsekwentnie buduje własny artystyczny świat. Jak sama podkreśla, piosenka jest historią o odnalezieniu kogoś, przy kim można się zatrzymać, zapuścić korzenie i po prostu być. To zapis chwili, w której po wielu wcześniejszych doświadczeniach pojawia się pewność, że trafiło się na właściwą osobę we właściwym czasie.

Szczerość i emocje w nowej odsłonie

Fani Igi Jaworskiej od dawna cenią ją za autentyczność i poetycką wrażliwość. Artystka, znana z takich utworów jak "Czemu pozwoliłeś kochać?", "Twarzą w twarz", "Na mały palec" czy "Pamiętnik", zdobyła uznanie słuchaczy, którzy w muzyce szukają prawdziwych emocji. Jej twórczość zgrabnie balansuje między współczesnym popem a alternatywną wrażliwością.

Singiel "Korzenie" jest drugim utworem wydanym po premierze jej debiutanckiej płyty. Twórcy materiału podkreślają, że piosenka pokazuje artystkę w nowej, bardziej dojrzałej odsłonie - świadomej swoich emocji, doświadczeń i kierunku, w którym chce podążać jako muzyk.

Nowy etap na muzycznej drodze

Każdy kolejny utwór Igi Jaworskiej odsłania kolejny fragment jej artystycznej tożsamości. Emocjonalna szczerość, która od początku była ważną częścią jej twórczości, teraz łączy się z coraz bardziej świadomym podejściem do muzyki. Wygląda na to, że singiel "Korzenie" to nie tylko opowieść o miłości, ale również symboliczny początek nowego etapu w jej karierze.