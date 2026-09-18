Miley Cyrus wydała nowy album! "Bass Persuades" ważną pozycją w jej dorobku

„Bass Persuades” to nie tylko kolejny krążek w bogatym dorobku Miley, ale przede wszystkim manifestacja jej artystycznej ewolucji. Album, będący następcą wydanej w 2025 roku płyty „Something Beautiful”, zwiastuje nową erę, co artystka podkreśla również zmianą wizerunkową – od teraz oficjalnie posługuje się wyłącznie swoim imieniem, Miley, symbolizującym autentyczność i dojrzałość.

Premierze albumu towarzyszyły emocjonujące zapowiedzi. Na kilka dni przed oficjalnym wydaniem, fani mieli okazję posłuchać utworu „Bass Persuades Remix”, który podgrzał atmosferę. W dniu premiery natomiast, światło dzienne ujrzał teledysk do focus tracka albumu, singla „Let’s Get Married”. Klip jest dostępny na platformie YouTube i stanowi doskonałe wizualne uzupełnienie muzycznej podróży, jaką proponuje artystka.

Nowa płyta Miley Cyrus

Sama Miley nie kryje wzruszenia i ekscytacji związanej z nowym wydawnictwem. W emocjonalnym oświadczeniu skierowanym do fanów, Miley wyznała: „Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Odkąd zaczęłam marzyć o roli, dzięki której Los Angeles stałoby się moim domem, nie miałam ani chwili wytchnienia. Ten album jest odzwierciedleniem wszystkich miejsc, które odwiedziłam po drodze, oraz spokoju, jaki nastał, gdy zaczęłam nieco zwalniać tempo. Dziękuję wam za świętowanie tej premiery razem ze mną. To wyjątkowa płyta i czerpię ogromną radość z dzielenia się nią z wami.” Słowa te doskonale oddają osobisty charakter „Bass Persuades” i obietnicę głębokiej, introspektywnej podróży muzycznej.

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Miley Cyrus wraca na scenę

Na tym jednak nie koniec ekscytujących wiadomości. Wraz z premierą albumu, Miley ogłosiła swój wyczekiwany powrót na scenę. W październiku wokalistka zagra dwa unikalne koncerty w legendarnej przestrzeni Hollywood Bowl w Los Angeles (16 i 18 października). Na scenie towarzyszyć jej będzie zespół Model/Actriz, znany z bezkompromisowej energii. Zainteresowanie wydarzeniem przerosło wszelkie oczekiwania – bilety na oba występy wyprzedały się w zaledwie kilka minut od rozpoczęcia sprzedaży, co świadczy o ogromnej tęsknocie fanów za występami artystki.

„Bass Persuades” to zatem nie tylko album, ale całościowe doświadczenie – muzyczne, wizualne i emocjonalne. Miley wkracza w nowy etap swojej kariery z odświeżoną energią, nową wytwórnią i głębokim przesłaniem, zapraszając fanów do wspólnego świętowania tej transformacji.