Ten hotel został okrzyknięty najlepszym hotelem w Europie. Z Polski dolecisz tam w nieco ponad 2 godziny

Nie musisz lecieć na koniec świata, by odwiedzić jeden z najlepszych hoteli na świecie, który właśnie zdobył tytuł najlepszego w Europie.

Odkryj Passalacqua - luksusową willę z XVIII wieku nad jeziorem Como, oferującą zaledwie 24 pokoje i zapierające dech w piersiach widoki.

Sprawdź, jak łatwo dotrzeć do tego wyjątkowego miejsca z Polski, bo z Warszawy to zaledwie nieco ponad dwie godziny lotu.

Włoska willa nad jeziorem Como

Passalacqua znajduje się w miejscowości Moltrasio, nad brzegiem słynnego jeziora Como w północnych Włoszech. Sama okolica od lat przyciąga turystów zachwyconych alpejskimi krajobrazami, eleganckimi willami i spokojną atmosferą. Nie bez powodu okolice Como upodobały sobie także osoby ze świata filmu i show-biznesu. Nad jeziorem swoje posiadłości mają między innymi George i Amal Clooneyowie. Sam hotel mieści się w dawnej arystokratycznej rezydencji z XVIII wieku. Nie jest to jednak ogromny kompleks, w którym łatwo zgubić się wśród setek pokoi. Passalacqua ma ich zaledwie 24, rozmieszczone w kilku budynkach otoczonych tarasowymi ogrodami schodzącymi w stronę jeziora.

Widok z okna może zrobić większe wrażenie niż sam pokój

Wnętrza hotelu urządzono z dużą dbałością o detale. Są tu freski, stiuki, jedwabie oraz efektowne żyrandole z Murano. Jednak największą ozdobą pozostaje to, czego nie trzeba było projektować ani kupować - widok na jezioro Como i otaczające je góry. Goście mają do dyspozycji także strefę wellness, a hotel organizuje między innymi rejsy motorówkami. Zabytkowy charakter obiektu łączy się więc ze współczesnymi udogodnieniami.

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Jak dolecieć z Polski do najlepszego hotelu w Europie?

Dla polskich turystów dużym atutem jest stosunkowo łatwy dojazd. Z Warszawy można polecieć bezpośrednio na lotnisko Mediolan-Malpensa. Sam lot trwa zwykle około 2 godzin i 10–25 minut. Później trzeba pokonać jeszcze drogę do okolic jeziora Como. Z lotniska do hotelu można dojechać samochodem w mniej więcej godzinę. Alternatywą jest przejazd pociągiem do Como, a następnie przeprawa promem.

Piąty najlepszy hotel świata i najlepszy hotel butikowy

W najnowszej edycji rankingu The 50 Best Hotels Passalacqua zajął 5. miejsce na świecie, ustępując czterem obiektom z Azji i Bliskiego Wschodu. Jednocześnie został najwyżej sklasyfikowanym hotelem z Europy. Otrzymał również tytuł najlepszego hotelu butikowego. Ranking powstaje na podstawie głosów ponad 800 członków The 50 Best Hotels Academy, wśród których są między innymi hotelarze, dziennikarze podróżniczy i doświadczeni podróżnicy. Eksperci wskazują hotele, w których rzeczywiście nocowali w ciągu ostatnich trzech lat.

Nic dziwnego, że hotel Passalacqua znalazł się tak wysoko w rankingu. Łączy bowiem kilka rzeczy, które trudno znaleźć w jednym miejscu: historię, kameralny charakter, luksus i wyjątkowe położenie. A przy tym znajduje się znacznie bliżej Polski, niż mogłoby się wydawać. Jeśli więc marzy się nam włoski wyjazd z widokiem na jezioro, góry i zabytkowe wille, ten adres zdecydowanie warto zapisać na liście podróżniczych planów.

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