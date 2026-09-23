Jesienny zabieg wzmocni truskawki. W kolejnym sezonie zbierzesz dwa razy więcej owoców

Odpowiednia troska o truskawki przed zimą to fundament obfitych plonów w nadchodzącym sezonie , dlatego nie wolno o niej zapominać.

, dlatego nie wolno o niej zapominać. Podstawą sukcesu jest nie tylko odchwaszczanie i nawadnianie, ale przede wszystkim zasilenie gleby odpowiednimi dawkami fosforu i potasu przed nastaniem mrozów.

przed nastaniem mrozów. Zastosowanie się do sprawdzonych metod pielęgnacyjnych zagwarantuje doskonałą kondycję krzewów i owocowanie na niespotykanym dotąd poziomie.

Jesienna pielęgnacja truskawek gwarantuje obfite zbiory

Uprawa truskawek cieszy się ogromną popularnością wśród właścicieli przydomowych ogrodów i działek. Rośliny te są mało wymagające, dlatego z ich prowadzeniem poradzi sobie niemal każdy amator ogrodnictwa. Błędem jest jednak przekonanie, że po letnich zbiorach krzaczki można pozostawić samym sobie. To właśnie stan roślin u progu jesieni decyduje o obfitości i smaku owoców w następnym roku.

Przed nadejściem chłodów sadzonki wchodzą w fazę przygotowań do przetrwania mrozów i wiosennej wegetacji. W tym czasie wciąż potrzebują minerałów niezbędnych do wzmocnienia systemu korzeniowego, pędów oraz budowania naturalnej odporności. Niezależnie od pory roku grządki wymagają systematycznego czyszczenia i usuwania chwastów. Niezwykle istotne jest regularne spulchnianie i napowietrzanie gleby ułatwiające pobieranie substancji odżywczych przez roślinę. Nie można zapominać o nawadnianiu, dlatego w przypadku braku opadów i przesuszenia ziemi, truskawki trzeba bezwzględnie podlewać.

Ostatnie miesiące roku to czas zwiększonego zagrożenia ze strony patogenów grzybowych. Utrzymująca się wilgoć w połączeniu z dość wysokimi temperaturami tworzą idealne środowisko do ich rozwoju i rozprzestrzeniania. Należy zachować czujność i w przypadku zauważenia żółtych lub brązowych przebarwień na liściach podjąć natychmiastowe działania. Wszystkie zainfekowane elementy rośliny trzeba jak najszybciej odciąć i trwale usunąć z ogrodu.

Nawożenie truskawek jesienią: potas i fosfor zamiast azotu

Przełom września i października to optymalny moment na przeprowadzenie ostatniego zasilania roślin. Należy kategorycznie unikać preparatów zasobnych w azot, ponieważ pierwiastek ten stymuluje wzrost liści i nienaturalnie wydłuża czas wegetacji. W tym okresie najlepiej sprawdzą się nawozy bogate w fosfor i potas. Substancje te nie tylko hartują sadzonki przed trudnymi warunkami atmosferycznymi i patogenami, ale też wspierają rozwój korzeni, łodyg oraz przyszłych pąków kwiatowych, gwarantując większe plony.

Doskonałą i w pełni naturalną metodą jesiennego odżywiania krzewów jest wykorzystanie zwykłego popiołu drzewnego. Rozsypany wokół roślin surowiec musi być jednak całkowicie czysty i pozbawiony resztek lakierów czy farb. Środek ten pełni funkcję nawozu wapniowego, dostarczając truskawkom potasu, magnezu i fosforu niezbędnych do prawidłowego rozwoju. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest brak azotu, co chroni roślinę przed zaburzeniami cyklu życiowego. Trzeba jednak pamiętać o umiarze, gdyż nadmiar popiołu może doprowadzić do niepożądanego wzrostu zasadowości podłoża.

Zabezpieczenie truskawek przed zimą: ściółkowanie krzaczków

Znaczne ochłodzenie to sygnał do rozpoczęcia prac związanych z zimową ochroną upraw. Zastosowanie warstwy mulczu z igliwia, słomy lub specjalnej agrowłókniny skutecznie odizoluje system korzeniowy od niszczycielskiego działania mrozu. Odpowiednie ściółkowanie pozwala zachować stabilną temperaturę ziemi oraz chroni podłoże przed szybką utratą wilgoci w okresie bezśnieżnej zimy. Z nałożeniem osłon nie należy się jednak spieszyć, a kluczem do sukcesu jest odczekanie do pierwszych przymrozków, co pozwoli krzaczkom naturalnie się zahartować.