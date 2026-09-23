Euroliga koszykarzy. Czy Olympiakos utrzyma mistrzowską formę?

Olympiakos Pireus zaczyna sezon jako mistrz

Grecki zespół triumfował w majowym turnieju Final Four rozgrywanym w Atenach, pokonując w finale Real Madryt 92:85. Dzięki temu zwycięstwu klub zapisał na swoim koncie czwarty tytuł w historii, który wywalczył po trzynastoletniej przerwie. Olympiakos przystępuje do sezonu zasadniczego z pozycji najlepszej klubowej drużyny na Starym Kontynencie.

Ekipa z Pireusu była jednocześnie pierwszą grecką drużyną z klubowym mistrzostwem, wygrywając z Barceloną 73:58 w 1997 roku w Rzymie pod wodzą Dusana Ivkovicia. Najbardziej utytułowanym klubem tych rozgrywek pozostaje Real Madryt z jedenastoma pucharami. Wcześniej, w latach 1958-1996, walka toczyła się w ramach Pucharu Klubowych Mistrzów Europy.

Jakie były największe sukcesy polskich drużyn?

W historycznym Pucharze Klubowych Mistrzów Europy trzecią lokatę zajęła Polonia Warszawa w 1960 roku, natomiast na czwartym miejscu zmagania zakończył Lech Poznań w 1959 roku. W tamtym okresie do ćwierćfinałów docierały także Legia Warszawa oraz Wisła Kraków. Po zmianie formuły rywalizacji w 1988 roku w europejskiej elicie występowało pięć polskich ekip.

Największym współczesnym osiągnięciem był awans Asseco Gdynia do ćwierćfinału Euroligi w 2010 roku. Mistrzowie Polski, prowadzeni przez trenera Tomasa Pacesasa, ulegli wtedy Olympiakosowi Pireus 1-3. Warto dodać, że w sezonie 2000/01 obok rozgrywek ULEB funkcjonowała zarządzana przez FIBA SuproLiga, w której ostatecznie triumfowało Maccabi Tel Awiw, pokonując Panathinaikos Ateny.