Zanim odkręcisz kaloryfer, sprawdź tę jedną rzecz. Możesz niepotrzebnie tracić ciepło. To spora oszczędność

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego warto sprawdzić, czy grzejnik jest przygotowany do pracy po dłuższej przerwie.

Meble, zasłony i kurz mogą ograniczać prawidłowe rozchodzenie się ciepła, dlatego warto przyjrzeć się otoczeniu kaloryfera.

Nierównomiernie nagrzewający się grzejnik może sygnalizować problem z instalacją, którego nie rozwiąże samo podkręcenie pokrętła.

Kilka prostych czynności przed zwiększeniem temperatury może poprawić komfort cieplny i pomóc uniknąć niepotrzebnego zużycia energii.

Grzejnik po dłuższej przerwie nie zawsze jest gotowy do pracy w idealnym stanie. W jego pobliżu mogły pojawić się meble, zasłony albo inne przedmioty, które ograniczają przepływ ciepłego powietrza. Warto też usunąć kurz z powierzchni kaloryfera i sprawdzić, czy zawór działa prawidłowo. To drobne czynności, ale mogą poprawić komfort cieplny bez konieczności natychmiastowego podkręcania temperatury.

Szczególną uwagę warto zwrócić na sytuację, w której grzejnik po uruchomieniu jest wyraźnie chłodniejszy w górnej części niż na dole. Może to oznaczać, że w instalacji znajduje się powietrze. W takim przypadku samo zwiększanie temperatury na pokrętle nie rozwiąże problemu.

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Kaloryfer - co zrobić przed pierwszych ogrzewaniem mieszkania?

Jeżeli grzejnik jest zapowietrzony, może nagrzewać się nierównomiernie i nie oddawać ciepła tak efektywnie, jak powinien. W takiej sytuacji warto go odpowietrzyć zgodnie z instrukcją instalacji lub poprosić o pomoc administratora czy fachowca, szczególnie w przypadku instalacji, przy której nie powinno się samodzielnie wykonywać takich czynności.

Sprawdź również, czy grzejnik nie jest zasłonięty grubą zasłoną albo zastawiony meblem. Ciepło powinno mieć możliwość swobodnego rozchodzenia się po pomieszczeniu. Nie chodzi o to, żeby od razu ustawiać najwyższą temperaturę. Najpierw warto upewnić się, że kaloryfer może pracować prawidłowo. Takie drobne działania mogą ograniczyć niepotrzebne zużycie energii i sprawić, że mieszkanie szybciej osiągnie komfortową temperaturę.