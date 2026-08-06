Abramczyk Polonia Bydgoszcz rozgromiła Polonię Piła. Kto zdobył najwięcej punktów?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-06 23:17

W meczu 2. Ekstraligi żużlowej Abramczyk Polonia Bydgoszcz pewnie pokonała Polonię Piła. Spotkanie zakończyło się wysokim wynikiem, a Abramczyk Polonia Bydgoszcz zgarnęła również punkt bonusowy.

Żużlowiec w szarym kombinezonie pokonuje łuk toru. O triumfie Abramczyk Polonii Bydgoszcz przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Żużlowiec w szarym stroju ściga się na motocyklu na piaszczystym torze, wznosząc tumany kurzu podczas skrętu.

Wysokie zwycięstwo gospodarzy

Spotkanie zakończyło się rezultatem 65:25 dla zespołu z Bydgoszczy. W pierwszym starciu obu drużyn Abramczyk Polonia Bydgoszcz triumfowała 58:31, co pozwoliło jej na zdobycie punktu bonusowego w dwumeczu.

Dla zwycięskiej ekipy najwięcej punktów zdobyli Aleksandr Łoktajew oraz Maksymilian Pawełczak. Krzysztof Buczkowski dołożył 12 oczek, a Kai Huckenbeck zanotował ich 10 na swoim koncie.

Kto punktował dla Polonii Piła?

Wśród zawodników gości najlepiej spisał się Benjamin Basso, który zgromadził 9 punktów. Andreas Lyager ukończył zawody z dorobkiem 7 oczek, co było drugim wynikiem w drużynie z Piły.

Pozostali żużlowcy z Piły zdobyli niewielkie ilości punktów. Adrian Cyfer i Emil Maroszek wywalczyli po 3 punkty, a Wiktor Jasiński, Michał Curzytek oraz Kacper Teska zapisali na swoim koncie zaledwie po jednym punkcie.