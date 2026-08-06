Challenger ATP Kozerki. Ostatni Polak odpada z turnieju

Sensacyjna porażka w Kozerkach

Maks Kaśnikowski pożegnał się z rywalizacją w turnieju Challenger ATP 75 odbywającym się w Kozerkach niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Rozstawiony z numerem szóstym zawodnik uległ w 1/8 finału Ivanowi Marrero Curbelo. Polak dobrze rozpoczął spotkanie, wygrywając pierwszego seta 6:2.

W kolejnych partiach Hiszpan zaprezentował lepszą formę i przejął inicjatywę na korcie. Ostatecznie Ivan Marrero Curbelo triumfował 2:6, 7:6 (7-4), 6:1. Kaśnikowski był ostatnim polskim tenisistą, który pozostawał w grze pojedynczej w tym turnieju.

Kto jeszcze pożegnał się z turniejem?

Hiszpański tenisista już wcześniej okazał się trudnym przeciwnikiem dla Polaków. W pierwszej rundzie Ivan Marrero Curbelo pokonał Filipa Peliwo. Niestety, pozostali reprezentanci Polski również wcześnie zakończyli swój udział w zawodach pod Grodziskiem Mazowieckim.

Z turniejem szybko pożegnali się Olaf Pieczkowski i Filip Pieczonka, którzy nie zdołali przejść pierwszej rundy. W drugiej fazie rozgrywek odpadł natomiast Tomasz Berkieta. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku zwycięzcą turnieju w Kozerkach był Kamil Majchrzak.