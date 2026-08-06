Abramczyk Polonia Bydgoszcz deklasuje Polonię Piła. Kto zdobył punkt bonusowy?

Dominacja w rewanżowym meczu ligowym

Kibice zgromadzeni na stadionie byli świadkami jednostronnego widowiska. Abramczyk Polonia Bydgoszcz odniosła miażdżące zwycięstwo nad zespołem Polonii Piła, kończąc spotkanie wynikiem 65 do 25. Gospodarze potwierdzili swoją znakomitą dyspozycję w trwających rozgrywkach żużlowych.

Bydgoszczanie triumfowali również w pierwszym starciu obu drużyn, które zakończyło się wynikiem 58 do 31 na ich korzyść. Dzięki dwóm bardzo przekonującym zwycięstwom miejscowy zespół bez żadnych problemów zainkasował cenny punkt bonusowy do ligowej tabeli.

Kto zdobył najwięcej punktów dla drużyn?

W ekipie Abramczyk Polonii Bydgoszcz dominowali Aleksandr Łoktajew oraz Maksymilian Pawełczak. Obaj liderzy zapisali na swoim koncie po czternaście punktów, a ogromne wsparcie zapewnili im również Krzysztof Buczkowski z dorobkiem dwunastu oczek oraz Kai Huckenbeck, który zdobył dziesięć punktów, a stawkę uzupełnili Szymon Woźniak i Kacper Andrzejewski.

W drużynie przyjezdnych z Piły trudno było znaleźć skuteczne argumenty na świetnie dysponowanego rywala. Najlepiej w zespole gości zapunktował Benjamin Basso, gromadząc dziewięć oczek, a poza nim punktowali także Andreas Lyager, Adrian Cyfer, Emil Maroszek, Wiktor Jasiński, Michał Curzytek i Kacper Teska, przy zerowym dorobku Williama Drejera.