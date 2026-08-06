Abramczyk Polonia Bydgoszcz deklasuje Polonię Piła. Kto zdobył punkt bonusowy?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-06 22:47

Abramczyk Polonia Bydgoszcz rozgromiła Polonię Piła 65:25 w rewanżowym spotkaniu 2. Ekstraligi żużlowej. Gospodarze w pełni kontrolowali przebieg zawodów, nie pozostawiając rywalom żadnych złudzeń. Wysokie zwycięstwo zapewniło miejscowej drużynie pewny punkt bonusowy do tabeli.

Żużlowiec w trakcie wyścigu na torze. O zwycięstwie Abramczyk Polonii Bydgoszcz przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Żużlowiec na motocyklu w dużym pochyleniu podczas pokonywania zakrętu na torze. Spod kół wzbija się pył.

Dominacja w rewanżowym meczu ligowym

Kibice zgromadzeni na stadionie byli świadkami jednostronnego widowiska. Abramczyk Polonia Bydgoszcz odniosła miażdżące zwycięstwo nad zespołem Polonii Piła, kończąc spotkanie wynikiem 65 do 25. Gospodarze potwierdzili swoją znakomitą dyspozycję w trwających rozgrywkach żużlowych.

Bydgoszczanie triumfowali również w pierwszym starciu obu drużyn, które zakończyło się wynikiem 58 do 31 na ich korzyść. Dzięki dwóm bardzo przekonującym zwycięstwom miejscowy zespół bez żadnych problemów zainkasował cenny punkt bonusowy do ligowej tabeli.

Kto zdobył najwięcej punktów dla drużyn?

W ekipie Abramczyk Polonii Bydgoszcz dominowali Aleksandr Łoktajew oraz Maksymilian Pawełczak. Obaj liderzy zapisali na swoim koncie po czternaście punktów, a ogromne wsparcie zapewnili im również Krzysztof Buczkowski z dorobkiem dwunastu oczek oraz Kai Huckenbeck, który zdobył dziesięć punktów, a stawkę uzupełnili Szymon Woźniak i Kacper Andrzejewski.

W drużynie przyjezdnych z Piły trudno było znaleźć skuteczne argumenty na świetnie dysponowanego rywala. Najlepiej w zespole gości zapunktował Benjamin Basso, gromadząc dziewięć oczek, a poza nim punktowali także Andreas Lyager, Adrian Cyfer, Emil Maroszek, Wiktor Jasiński, Michał Curzytek i Kacper Teska, przy zerowym dorobku Williama Drejera.