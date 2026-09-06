Tak zaczynała się wielka kariera Eryka Lubosa. Jego pierwsze role mogą zaskoczyć

Eryk Lubos, urodzony 6 września 1974 roku w Tarnowskich Górach, od najmłodszych lat wiedział, że jego przyszłość związana będzie ze sceną. Konsekwentnie dążył do celu, kończąc w 1998 roku studia na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Jego debiut teatralny miał miejsce już dwa lata wcześniej, w 1996 roku, co otworzyło mu drzwi do dalszej kariery. Początkowo widzowie mogli go zobaczyć w rolach epizodycznych, które jednak już wtedy pokazywały jego niezwykłą charyzmę. Mało kto pamięta, że zagrał dresiarza w serialu "Świat według Kiepskich" czy Leszka, człowieka "Granda" w kultowym "Oficerze". Te drobne role były jednak fundamentem, na którym zbudował swoją pozycję jednego z najbardziej charakterystycznych aktorów w Polsce.

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Od "Boiska bezdomnych" po "Underdoga". Role, które przyniosły mu sławę

Przełom w karierze Eryka Lubosa nadszedł wraz z rolami, w których mógł w pełni zaprezentować swój talent do grania postaci skomplikowanych i niejednoznacznych. Ogromne uznanie przyniosła mu kreacja w filmie "Boisko bezdomnych" z 2008 roku, za którą otrzymał nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Rok później zachwycił w dramacie "Moja krew", a rola Igora została doceniona prestiżową Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego. Lubos udowodnił swój kunszt także na arenie międzynarodowej, zdobywając w 2012 roku nagrodę dla najlepszego aktora na festiwalu w Karlowych Warach za film "Zabić bobra". Widzowie pokochali go również za role w takich hitach jak "Róża", "Drogówka", "Służby specjalne" czy serial "Ślepnąc od świateł". Jego kreacja Borysa "Kosy" Kosińskiego w filmie "Underdog" ugruntowała jego pozycję specjalisty od ról wymagających niezwykłej fizycznej transformacji.

Surowy wizerunek i niezwykła wrażliwość. Za to widzowie pokochali aktora

Eryk Lubos to aktor, którego nie da się pomylić z nikim innym. Jego charakterystyczna aparycja, często podkreślona ogoloną głową i muskularną sylwetką, sprawiła, że stał się idealnym kandydatem do ról twardzieli, gangsterów i ludzi po przejściach. Jednak siła jego aktorstwa tkwi w niezwykłym kontraście między surowym wyglądem a ogromną wrażliwością, którą potrafi przemycić w swoich postaciach. To właśnie ta autentyczność i umiejętność pokazywania skrajnych emocji sprawiły, że zaskarbił sobie sympatię widzów. Fani cenią go za to, że jest prawdziwy, unika celebryckiego blichtru i w każdą rolę wkłada całego siebie, tworząc kreacje, które na długo zapadają w pamięć.

Niezwykła metamorfoza na przestrzeni lat. Tak dziś wygląda Eryk Lubos

Choć Eryk Lubos od lat jest wierny swojemu charakterystycznemu wizerunkowi, jego wygląd na przestrzeni kariery ulegał subtelnym, ale zauważalnym zmianom. Na początku swojej drogi aktorskiej prezentował się jako młody chłopak o łagodniejszych rysach. Z biegiem lat jego sylwetka stawała się coraz bardziej atletyczna, co było efektem jego wieloletniej pasji do boksu. Aktor wielokrotnie udowadniał, że dla roli jest w stanie przejść imponującą metamorfozę, budując masę mięśniową, jak w przypadku filmu "Underdog", czy zapuszczając włosy. Dziś Eryk Lubos to dojrzały mężczyzna, którego twarz i sylwetka opowiadają historię bogatej i wymagającej kariery aktorskiej.

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Życie prywatne trzyma z dala od mediów. Jego największą pasją jest boks

Eryk Lubos konsekwentnie chroni swoją prywatność i rzadko dzieli się szczegółami z życia osobistego. Wiadomo, że jest ojcem dwójki dzieci - syna Franciszka i córki Antoniny. Aktor nie jest częstym bywalcem branżowych imprez i unika skandali. Jego największą pasją, o której mówi otwarcie, jest boks. Sport ten uprawia od lat i to właśnie na ringu znajduje odskocznię od codzienności i ładuje akumulatory. Ta dyscyplina ukształtowała nie tylko jego ciało, ale także charakter, co często widać w determinacji i sile jego filmowych postaci. Dla Lubosa sport to nie tylko hobby, ale styl życia.

Co dziś robi Eryk Lubos? Aktor nie zwalnia tempa

Mimo upływu lat Eryk Lubos pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych i cenionych polskich aktorów. Jego filmografia stale się powiększa o nowe, znaczące tytuły. W ostatnich latach można go było oglądać w głośnych produkcjach, takich jak "Jak pokochałam gangstera", "Tata" czy serialu "Odwilż". W 2024 roku pojawił się w filmie "Diabeł", po raz kolejny udowadniając swoją wszechstronność. Aktor nie rezygnuje również z pracy w teatrze, regularnie występując na deskach TR Warszawa oraz Teatru 6.piętro. Jego niesłabnąca popularność i zaangażowanie w nowe projekty pokazują, że jeszcze nie raz zaskoczy widzów swoimi kreacjami.