Ta kurtka z Pepco to hit sprzedaży. Pasuje do każdej sylwetki i jest idealna na chłodniejsze poranki

Lekka kurtka o swobodnym kroju może być świetnym uzupełnieniem jesiennej garderoby, szczególnie podczas chłodniejszych poranków i przejściowej pogody.

Ten model łączy prosty wygląd z praktycznymi detalami, dzięki czemu można wykorzystać go zarówno w codziennych, luźnych stylizacjach, jak i podczas wyjść na spacer czy zakupy.

Uniwersalny charakter kurtki sprawia, że łatwo zestawić ją z różnymi elementami garderoby, niezależnie od tego, czy preferujesz sportowy, czy bardziej casualowy styl.

Model dostępny w Pepco kosztuje 80 zł, a dzięki wygodnemu fasonowi i funkcjonalnym rozwiązaniom może okazać się ciekawą propozycją na rozpoczynający się chłodniejszy sezon.

Kurtka ma swobodny krój, dzięki czemu nie przylega mocno do sylwetki i zapewnia wygodę podczas codziennego noszenia. Taki fason daje również sporo możliwości stylizacyjnych – można zestawić go zarówno z dopasowanymi spodniami, jak i luźniejszymi jeansami czy wygodnymi legginsami. To propozycja dla osób, które podczas jesiennych dni cenią sobie przede wszystkim komfort. Luźniejsza forma pozwala również bez problemu założyć pod spód dodatkową warstwę, gdy temperatura zaczyna spadać.

Kurtka z Pepco

Jednym z praktycznych elementów kurtki jest kaptur wyposażony w sznurki. To rozwiązanie może okazać się szczególnie przydatne podczas chłodniejszych lub bardziej wietrznych poranków, kiedy chcemy dodatkowo osłonić głowę. Kurtka zapinana jest na zamek, dlatego można szybko ją założyć lub rozpiąć, kiedy temperatura w ciągu dnia zacznie się zmieniać. W przypadku przejściowej pogody taka funkcjonalność jest szczególnie wygodna.

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Na uwagę zasługują również kieszenie umieszczone z przodu. Są pojemne, więc mogą okazać się przydatne podczas codziennych wyjść, kiedy nie chcemy za każdym razem sięgać po torebkę czy plecak. Tego typu praktyczne detale sprawiają, że kurtka nie jest wyłącznie elementem stylizacji. Można ją potraktować jako wygodne okrycie na spacer, zakupy, dojazd do pracy czy inne codzienne aktywności.

Zaokrąglony dół dodaje jej swobodnego charakteru

Kurtka ma również zaokrąglony dół, który podkreśla jej luźniejszy, casualowy charakter. Dzięki temu model nie wygląda bardzo formalnie i dobrze wpisuje się w codzienne, jesienne stylizacje. Można połączyć ją z klasycznymi jeansami i sportowym obuwiem albo stworzyć bardziej kobiecy zestaw z prostymi spodniami i botkami. Jej uniwersalność sprawia, że nie trzeba ograniczać się do jednego sposobu noszenia.

Cena widoczna na stronie Pepco to 80 zł. Model dostępny jest w rozmiarach S, M, L oraz XL. Warto jednak pamiętać, że Pepco zaznacza, iż dostępność produktów może różnić się w zależności od sklepu i lokalizacji, a oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. To właśnie dlatego, jeśli kurtka przypadnie ci do gustu, warto sprawdzić jej dostępność w najbliższym sklepie. Za 80 zł może być praktycznym dodatkiem do jesiennej garderoby, szczególnie na dni, w których gruba kurtka nie jest jeszcze potrzebna.