Mandaryna w „Tańcu z Gwiazdami 19”. Profesjonalna tancerka na parkiecie? Tu wcale nie musi mieć łatwiej

Mandaryna ciężko trenuje do "Tańca z Gwiazdami". Wyjawiła nam prawdę o kontuzjach!

Mandaryna od lat żyje tańcem

Marta Wiśniewska, czyli Mandaryna, największą popularność zdobyła na początku lat 2000. jako tancerka i wokalistka. Zanim rozpoczęła solową karierę muzyczną, przez lata była związana z tańcem, a później stworzyła własne szkoły taneczne i pracowała z kolejnymi pokoleniami młodych artystów. Na scenie zawsze stawiała przede wszystkim na energię, ruch i rozbudowane choreografie. To właśnie taniec był jednym z najmocniejszych elementów jej wizerunku w czasach największej popularności takich utworów jak „Here I Go Again” czy „Ev'ry Night”. Nic więc dziwnego, że informacja o jej udziale w „Tańcu z Gwiazdami” od razu wywołała pytania o to, czy nie będzie miała przewagi nad pozostałymi uczestnikami.

Sama Mandaryna podkreśla jednak, że jej dotychczasowe doświadczenie nie oznacza automatycznego sukcesu. Przez lata zajmowała się przede wszystkim tańcem nowoczesnym. Tymczasem w programie będzie musiała zmierzyć się z techniką tańca towarzyskiego – od walca i tanga po sambę, rumbę czy cha-chę. Zmieni się więc praktycznie wszystko: sposób prowadzenia ciała, praca w parze, technika kroków, a nawet obuwie. Mandaryna żartowała już, że zamiast wygodnych dresów i płaskich butów czekają ją eleganckie sukienki i wysokie obcasy. Udział w programie traktuje przede wszystkim jako możliwość nauczenia się czegoś zupełnie nowego.

Z kim Mandaryna zatańczy w „Tańcu z Gwiazdami”?

Partnerem Mandaryny został Krystian Rzymkiewicz, dla którego również będzie to debiut w „Tańcu z Gwiazdami”. Tancerz ma międzynarodową klasę S w tańcach latynoamerykańskich i klasę C w stylu standardowym. Jest także zwycięzcą programu „You Can Dance” oraz mistrzem świata w ShowDance. W 2026 roku można go było zobaczyć również podczas występu Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Mandaryna i Krystian wystąpią jako para numer 2. Pierwsze treningi mają już za sobą, a Rzymkiewicz zdradził, że od początku świetnie się razem bawią.

Mandaryna znowu jest na językach

Jej udział w programie zbiega się z wyjątkowo intensywnym okresem w życiu zawodowym i prywatnym. Latem 2026 roku ogromne emocje wywołała informacja, że Mandaryna i Michał Wiśniewski ponownie są razem. Para rozstała się ponad dwie dekady temu, a dziś postanowiła dać swojej relacji kolejną szansę. Co więcej, 3 września byli małżonkowie wydali pierwszy wspólny utwór zatytułowany „Będzie, było”.

Temat wraca także przy okazji „Tańca z Gwiazdami”. Mandaryna zdradziła, że gdyby doszło w programie do odcinka rodzinnego, niekoniecznie chciałaby zatańczyć właśnie z Michałem Wiśniewskim. Ma inną osobę, którą chętniej zobaczyłaby u swojego boku. Sam Wiśniewski nie trzyma się jednak zupełnie z dala od jej przygotowań. Kiedy Mandaryna ćwiczyła choreografię w domu, wokalista spontanicznie dołączył do treningu, co oczywiście natychmiast trafiło do mediów społecznościowych.

Czy Mandaryna ma szansę wygrać „Taniec z Gwiazdami”?

Na papierze jest jedną z najbardziej intrygujących uczestniczek tej edycji. Ma ogromne doświadczenie sceniczne, dobrze czuje muzykę, nie boi się kamer i potrafi poruszać się przed publicznością. Jednocześnie właśnie wobec niej oczekiwania mogą być szczególnie wysokie. Widzowie mogą zakładać, że skoro od lat jest tancerką, powinna radzić sobie bez problemu. A przejście z tańca nowoczesnego do rygorystycznej techniki tańca towarzyskiego wcale nie musi być łatwe. To sprawia, że jej historia w programie może okazać się znacznie ciekawsza niż prosta opowieść o „profesjonalistce, która przyszła po zwycięstwo”.

Kiedy startuje „Taniec z Gwiazdami 19”?

19. edycja „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” wystartuje 6 września 2026 roku o godz. 19:55 w Polsacie. O Kryształową Kulę powalczy 12 par. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz wystąpią z numerem 2.