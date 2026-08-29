Katarzyna Zielińska kiedyś i dziś. Tej zmiany nie da się nie zauważyć!

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-08-29 5:20

Ogniste włosy i energia, którą pokochali widzowie - tak zapamiętaliśmy jej początki. Dziś urodzona 29 sierpnia 1979 roku Katarzyna Zielińska jest synonimem klasy i inspiracją dla tysięcy kobiet. Zobacz jej spektakularną przemianę z radosnej dziewczyny z sąsiedztwa w prawdziwą ikonę stylu.

Od teatralnych desek do "Barw szczęścia". Tak zaczynała Katarzyna Zielińska

Katarzyna Zielińska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych polskich aktorek, której droga na szczyt była owocem ciężkiej pracy i talentu. Choć dziś kojarzona jest głównie z rolami serialowymi i telewizyjnymi, jej kariera rozpoczęła się na scenie teatralnej. Będąc absolwentką krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, którą ukończyła w 2002 roku, od początku stawiała na rozwój artystyczny. Pierwsze kroki stawiała w krakowskich teatrach, gdzie szlifowała swój warsztat i zdobywała cenne doświadczenie.

Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił jednak, gdy pojawiła się na małym ekranie. Ogromną popularność i sympatię widzów przyniosła jej rola Marty Walawskiej w serialu "Barwy szczęścia". Postać, w którą wcielała się przez wiele lat, stała się niemal jej alter ego, a Polacy z zapartym tchem śledzili losy energicznej i pełnej ciepła bohaterki. To właśnie ta rola otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery i sprawiła, że na stałe zagościła w sercach publiczności.

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Nie tylko Marta Walawska. Najważniejsze role w karierze aktorki

Choć rola w "Barwach szczęścia" była dla niej trampoliną do sukcesu, Katarzyna Zielińska udowodniła, że jest artystką wszechstronną. Jej portfolio obfituje w różnorodne kreacje, zarówno komediowe, jak i dramatyczne. Widzowie mogli podziwiać ją w wielu popularnych produkcjach, a także w programach rozrywkowych, gdzie pokazała swoje inne talenty.

  • Występowała na deskach warszawskich teatrów, m.in. Teatru Muzycznego Roma i Teatru Komedia, udowadniając, że scena jest jej naturalnym żywiołem.
  • Pojawiła się w takich filmach jak "Listy do M. 2", gdzie stworzyła charakterystyczną i zapadającą w pamięć postać.
  • Dała się poznać jako utalentowana wokalistka, biorąc udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Jej metamorfozy i wykonania wzbudzały ogromny podziw.
  • Przez lata była również kapitanem jednej z drużyn w popularnym teleturnieju "Kocham cię, Polsko!", gdzie zarażała widzów swoim śmiechem i pozytywną energią.

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Sympatia widzów do Katarzyny Zielińskiej nie wzięła się znikąd. Aktorka od początku kariery urzekała niezwykłą energią i szerokim uśmiechem, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Widzowie pokochali ją za naturalność, ciepło i ogromne poczucie humoru. Przez wiele lat jej wizerunek był nierozerwalnie związany z jej fryzurą - charakterystyczne, rude włosy podkreślały jej ognistą osobowość i wyróżniały ją na tle innych gwiazd. Była postrzegana jako osoba autentyczna, która nie boi się być sobą, co szybko przyniosło jej rzesze fanów.

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Na przestrzeni lat Katarzyna Zielińska przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Największym zaskoczeniem dla fanów była jej drastyczna zmiana koloru i długości włosów. Aktorka, przez lata wierna rudym lokom, pewnego dnia postanowiła całkowicie odmienić swój wizerunek. Zdecydowała się na odważne cięcie i zrezygnowała z ognistego rudego na rzecz eleganckiego blondu. Ta zmiana była symbolem nowego etapu w jej życiu i karierze.

Metamorfoza dotyczyła jednak nie tylko fryzury. Zmienił się również jej styl ubierania. Z barwnych, często ekscentrycznych stylizacji, przeszła na klasyczną elegancję, stając się jedną z najlepiej ubranych Polek. Dziś jest uznawana za prawdziwą ikonę stylu, która inspiruje tysiące kobiet. Jej przemiana z radosnej dziewczyny z sąsiedztwa w dojrzałą, świadomą swojej kobiecości gwiazdę jest naprawdę imponująca.

Aktorka Katarzyna Zielińska w czarnej sukni śpiewa do mikrofonu. O jej przemianie i karierze przeczytasz w serwisie Eska.
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Żona i mama. Prywatne życie z dala od blasku fleszy

Mimo ogromnej popularności, Katarzyna Zielińska zawsze starała się chronić swoje życie prywatne. W 2013 roku wyszła za mąż za finansistę Wojciecha Domańskiego, z którym tworzy szczęśliwy i stabilny związek. Para doczekała się dwóch synów. Aktorka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że rodzina jest dla niej absolutnym priorytetem. Z powodzeniem łączy intensywną pracę zawodową z rolą mamy dwóch synów, Henryka i Aleksandra. Choć jest aktywna w mediach społecznościowych, dba o to, by granice jej prywatności nie zostały przekroczone, co jest bardzo cenione przez jej fanów.

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W 2026 roku Katarzyna Zielińska wciąż pozostaje jedną z najbardziej aktywnych i zapracowanych polskich aktorek. Choć jej kariera telewizyjna wciąż się rozwija, artystka niezmiennie związana jest z teatrem, który nazywa swoją największą miłością. Regularnie występuje na scenie, biorąc udział w nowych, ambitnych projektach. Oprócz tego aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, gdzie dzieli się z fanami fragmentami swojego życia zawodowego i prywatnego, inspirując ich swoją energią i podejściem do życia. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze nie raz zaskoczy nas nowymi rolami i kolejnymi artystycznymi wyzwaniami.

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Pytanie 1 z 7
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