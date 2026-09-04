Tak Borys Szyc rozpoczynał swoją karierę. Jego droga na szczyt była pełna wyzwań

Borys Szyc, a właściwie Borys Michał Michalak, przyszedł na świat 4 września 1978 roku w Łodzi. Wychowywał się na łódzkich Bałutach, gdzie opiekę nad nim sprawowała głównie mama, z zawodu malarka. Już od najmłodszych lat ciągnęło go w stronę sztuki. Swoją edukację aktorską zwieńczył w 2001 roku, kiedy to ukończył Wydział Aktorski Akademii Teatralnej w Warszawie. Chociaż jego filmografia zaczęła się budować już w 1987 roku, to pierwsze role w produkcjach takich jak "Klan" czy "Przedwiośnie" były dopiero zapowiedzią wielkiego talentu. Prawdziwym przełomem okazała się rola Alberta w głośnym filmie "Symetria" z 2004 roku. To właśnie ta kreacja otworzyła mu drzwi do wielkiej kariery i pokazała, że w polskim kinie pojawił się aktor o niezwykłej charyzmie i odwadze.

"Heweliusz" to polski "Titanic"? Borys Szyc i Konrad Eleryk o serialu Netflixa | WYWIAD

Role, które na zawsze zapisały się w historii polskiego kina

Po sukcesie "Symetrii" propozycji nie brakowało. Widzowie pokochali go za rolę błyskotliwego złodzieja Juliana "Szerszenia" w komedii kryminalnej "Vinci", a także za postać twardego policjanta Tomasza "Kruszona" Kruszyńskiego w popularnym serialu "Oficer" oraz jego kontynuacjach. Te kreacje ugruntowały jego pozycję jako jednego z czołowych aktorów swojego pokolenia. Borys Szyc udowodnił jednak, że jego talent nie ma granic. Zaskoczył wszystkich brawurową rolą Andrzeja "Silnego" Robakowskiego w filmie "Wojna polsko-ruska", za którą w 2010 roku otrzymał Orła dla najlepszego aktora. Zagrał również w docenionej na całym świecie "Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego oraz wcielił się w postać marszałka w filmie "Piłsudski". Aktor z powodzeniem próbował też swoich sił w muzyce, wydając w 2009 roku album studyjny "Feelin’ Good".

Charyzma i talent, za które pokochały go miliony widzów

Sekretem popularności Borysa Szyca jest jego niezwykła wszechstronność. Aktor z taką samą łatwością wciela się w role twardych mężczyzn, zagubionych romantyków, jak i postaci komediowe, które na długo zapadają w pamięć. Widzowie cenią go za autentyczność i energię, którą wnosi na ekran. Nie boi się trudnych, często kontrowersyjnych ról, które wymagają od niego nie tylko talentu, ale także fizycznej transformacji. Jego kreacje są zawsze wyraziste i pełne pasji, co sprawia, że trudno przejść obok nich obojętnie. To właśnie ta zdolność do nieustannego zaskakiwania i przekraczania własnych granic sprawiła, że od lat utrzymuje się w gronie najpopularniejszych polskich aktorów.

Niesamowita metamorfoza Borysa Szyca. Zobacz, jak zmieniał się przez lata

Borys Szyc to aktor-kameleon, który dla roli jest w stanie przejść zdumiewającą metamorfozę. Na początku kariery jego wizerunek często kojarzony był z krótkimi, niemal zgolonymi na zero włosami, jak w przypadku roli w "Symetrii". Z biegiem lat jego wygląd ewoluował, dostosowując się do kolejnych filmowych wyzwań. Widzieliśmy go w różnych fryzurach, z zarostem lub gładko ogolonego. Do wielu ról aktor przechodził radykalne zmiany fizyczne, przybierając na wadze lub rzeźbiąc sylwetkę, co tylko potwierdza jego profesjonalizm. Dziś Borys Szyc prezentuje dojrzały i elegancki wizerunek. Zmiana, jaką przeszedł od czasów swoich pierwszych ról, jest doskonale widoczna i pokazuje drogę, jaką pokonał nie tylko jako artysta, ale i mężczyzna.

83

Prywatnie mąż i ojciec. Życie Borysa Szyca z dala od świateł reflektorów

Choć jego życie zawodowe jest niezwykle intensywne, Borys Szyc znajduje czas na to, co najważniejsze - rodzinę. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem. W 2019 roku poślubił Justynę Nagłowską-Szyc, z którą rok później, w marcu 2020 roku, powitał na świecie syna Henryka. Aktor ma również córkę Sonię, urodzoną w 2005 roku, ze związku z Anną Pinczykowską. Szyc rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, starając się chronić bliskich przed nadmiernym zainteresowaniem mediów. Wiadomo jednak, że pasję do sztuki odziedziczył po ojcu, Jerzym Michalaku, który był cenionym scenografem. Ciekawostką jest, że przy okazji pracy nad serialem "Przepis na życie" aktor założył własną restaurację "Akademia" w Warszawie.

Borys Szyc nie zwalnia tempa. W tych produkcjach można go było ostatnio oglądać

Borys Szyc pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych polskich aktorów. Ostatnie lata były dla niego niezwykle owocne. W 2024 roku widzowie mogli go oglądać w głośnym serialu Netfliksa "Forst", gdzie wcielił się w tytułową rolę komisarza. W 2025 roku powrócił jako Julian "Szerszeń" Wolniewicz w długo wyczekiwanej kontynuacji hitu sprzed lat, "Vinci 2", a także zagrał kapitana Andrzeja Ułasiewicza w serialu "Heweliusz". Jego aktorski kalendarz na 2026 rok był równie imponujący, obejmując role w filmach "Dziki" i "Psoty". Poza pracą na planie filmowym Szyc jest również aktywny w teatrze oraz użycza swojego charakterystycznego głosu jako lektor, między innymi w serii audiobooków o Sherlocku Holmesie. To dowód na to, że jego pasja do aktorstwa wciąż płonie jasnym ogniem.