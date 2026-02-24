Tak wyglądała Górniak u progu sławy! Pokazała archiwalne zdjęcie. Miała zaledwie 17 lat

Mało kto pamięta dziś, że Edyta Górniak zaczynała karierę w bardzo młodym wieku. Wokalistka debiutowała na scenie w Opolu w 1990 roku z piosenką "Zły chłopak". Wielki, międzynarodowy sukces przyszedł cztery lata później, gdy Edycie, działającej wówczas w Buffo, zaproponowano reprezentowanie Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji. Artystka wystąpiła na scenie z utworem "To nie ja" i podbiła serca widzów. Mimo że od występu diwy minęły już ponad trzy dekady, żadnemu z kolejnych reprezentantów naszego kraju nie udało się osiągnąć podobnego rezultatu. Górniak zajęła w 1994 roku 2. miejsce.

Edyta Górniak - serial

Już niebawem fani otrzymają wgląd w życie i twórczość jednej z największych gwiazd polskiej estrady, za sprawą serialu dokumentalnego na SkyShowtime. Produkcja, za której reżyserię odpowiada Aleksandra Machnik, zadebiutuje w ofercie streamingowego giganta w czwartek, 5 marca. Edyta Górniak opublikowała w swoich mediach społecznościowych pierwszy zwiastun dokumentu, a także podzieliła archiwalnym zdjęciem z okresu, gdy miała zaledwie 17 lat. Delikatna dziewczyna z fotografii nie miała jeszcze pojęcia, że za kilka lat jej imię i nazwisko zostanie odmienione w polskiej prasie w każdy możliwy sposób.

POLSAT HIT FESTIVAL - Edyta Górniak

Edyta Górniak w młodości

Życie Edyty Górniak to gotowy scenariusz na film. Wielkie ambicje, międzynarodowy rozgłos, presja, zmiany zachodzące na rynku medialnym, a pośrodku młoda, utalentowana dziewczyna, która urodziła się po to, by sprostać swojemu umieniu, nadanemu na cześć Edith Piaf. Fani wokalistki z niecierpliwością wyczekują premiery poświęconego jej dokumentu. Artystka postanowiła podgrzać i tak gorącą już atmosferę, dzieląc się z wielbicielami archiwalną fotografią. Ta została wykonana w 1989 roku, na chwilę przed debiutem Górniak na opolskiej scenie.