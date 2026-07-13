Tak wyglądał ślub Wiśniewskiego i Mandaryny! Kosztował miliony, oglądała go cała Polska

Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu są razem! Artysta potwierdził krążące w sieci doniesienia za pośrednictwem mediów społecznościowych, czym zaskoczył wszystkich wielbicieli. Lider Ich Troje podkreślił, że bez względu na komentarze, postanowili dać sobie z Martą drugą szansę. Piosenkarz wbił przy okazji szpilę Poli Wiśniewskiej - piątej żonie, z którą aktualnie się rozwodzi.

I jeszcze jedna najważniejsza rzecz na koniec. Jak już wiecie, o co chodzi. To jest kwestia tego. Jestem z Mandaryną i "zdradziłem z nią Polę". Nie wiem, w styczniu, nie wiem, kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy - poinformował na Instagamie.

Wiśniewscy zaskoczyli nawet dzieci! Xavier komentuje

Zaskoczeni takim obrotem spraw były nawet dzieci niegdyś najpopularniejszej polskiej pary. Xavier w rozmowie z serwisem ESKA.pl tak skomentował zejście się rodziców:

Był to dla nas szok, ale super widzieć ich szczęśliwych, a tak jest, gdy są przy sobie. Trzymam za nich mocno kciuki, na pewno na razie roznieśli internet.

Początki związku Wiśniewskiego i Mandaryny

Początki związku Michała i Marty Wiśniewskich były równie szalone, co ich koncertowe stylizacje. Pierwszą randkę przeżyli bowiem... w domu publicznym.

Tak, to prawda, niestety, bo nic nie było otwarte, a chcieliśmy jeszcze porozmawiać. Nie chcieliśmy siedzieć na krawężniku, więc poszliśmy sobie, tak. Widzisz, tak właśnie wyglądało nasze życie - mówiła w rozmowie z Eska.pl Mandaryna.

W 2003 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ceremonii zaślubin przyglądała się cała Polska. Wokalistka po latach przyznała, że miała niewiele do powiedzenia w kwestii organizacji wydarzenia.

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Ślub Wiśniewskiego i Mandaryny

Marta i Michał Wiśniewscy wzięli ślub w 2003 roku w Kirunie. Ceremonia została zorganizowana po królewsku i była transmitowana na żywo przez stację TVN, jako element reality-show "Jestem jaki jestem". Uroczystości przewodził znany duchowny, ksiądz Arkadiusz Nowak.

Mandaryna po latach przyznała, że ani ona, ani jej mąż nie mieli wiele do powiedzenia w kontekście organizacji własnego ślubu.

To był dla mnie spokojny ślub. (…) Wszystkim zajmowała się wynajęta firma, telewizja, setki ludzi. Ja dzięki temu bardziej mogłam skupić się na samej ceremonii, na tym co chciałam powiedzieć - wyznała Izabeli Janachowskiej.

Zakochani złożyli przysięgę małżeńską na tafli zamarzniętego jeziora, a na miejsce przywiozły ich sanie zaprzężone w renifery. Przyjęcie weselne odbyło się natomiast w lodowych grotach. Suknię ślubną Mandaryny uszył Grzegorz Kacperek, projektant odpowiedzialny za kreacje sceniczne Ich Troje.

Było zimno. Więc ja kozak, sukienka, a pod spodem bielizna narciarska - mówiła o kulisach stylizacji panna młoda.

Jak można się domyślać, organizacja ślubu w Kirunie nie należała do najtańszych. Wiśniewski, zapowiadając byłą żonę podczas Sylwestra z Polsatem, mówił o dwóch miliona złotych.

Wydałem na ten ślub chyba ze dwie bańki! - krzyknął ze sceny.

Pamiętacie?