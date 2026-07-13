Liga Narodów siatkarek. Piotr Makowski ocenił brak awansu polskiej drużyny

Dlaczego polskie siatkarki przegrały ostateczny awans?

Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet straciła szansę na udział w finałowej rywalizacji podczas ostatniego spotkania fazy zasadniczej. W niedzielę w Osace biało-czerwone przegrały po niezwykle zaciętym widowisku z Japonkami 2:3. Polskie siatkarki rozpoczęły ten niedzielny mecz od wysokiego prowadzenia różnicą dwóch setów. To jednak reprezentantki gospodarzy zdobyły ostatecznie bilet do zaplanowanego w dniach 22-26 lipca turnieju w Makau.

Polska drużyna nie obroniła w tym sezonie miejsca na podium wypracowanego w poprzednich latach. Zawodniczki regularnie zdobywały brązowe krążki w tych prestiżowych rozgrywkach w sezonach 2023-2025. Decydujący set niedzielnego meczu w Azji zakończył się niekorzystnym wynikiem punktowym wynoszącym 13:15. W ubiegłych tygodniach podopieczne trenera potrafiły jednak pokonać między innymi amerykańskie zwyciężczynie pierwszej fazy zmagań.

– Zdobyliśmy trzy brązowe medale, a to oznacza, że drużyna idzie w dobrym kierunku. Dobrze byłoby zagrać w turnieju finałowym, ale też nic strasznego się nie stało. Liga Narodów traktowana jest często przez wiele reprezentacji jako poligon doświadczalny – powiedział PAP Makowski.

- Wygrać z Japonią na jej terenie jest niezwykle trudno, choć dwa pierwsze sety pokazały, że można tego dokonać. Wcześniej było kilka meczów wygranych po 3:2, a gdybyśmy zwyciężyli 3:1, też tych punktów mogło być więcej. Z drugiej strony nie ma sensu tego rozpatrywać. Było, minęło. Kilka spotkań w naszym wykonaniu było bardzo dobrych, pokonaliśmy m.in. Amerykanki 3:2, które wygrały fazę zasadniczą. Z drugiej strony Liga Narodów daje szansę wprowadzania nowych, młodych zawodniczek. U nas taką była choćby Maja Koput, która zaliczyła znakomity debiut w kadrze i miejmy nadzieję, że dalej będzie się tak rozwijać. Bardzo pewnym punktem była też Monika Lampkowska – ocenił Makowski, który prowadził kadrę w latach 2012-14.

Kiedy odbędą się mistrzostwa Europy siatkarek?

Reprezentacja rozpocznie wkrótce po krótkich wakacjach właściwe przygotowania do sierpniowych mistrzostw Europy. Impreza ta potrwa od 21 sierpnia do 6 września na parkietach zlokalizowanych w czterech różnych państwach. Polska kadra rozegra swoje mecze na terenie Turcji, a współgospodarzami turnieju są ponadto Azerbejdżan, Czechy i Szwecja. Zespół ostatni raz stanął na podium tych rozgrywek w 2009 roku, zdobywając brąz w Łodzi przy udziale Piotra Makowskiego.

Tegoroczny proces budowania drużyny utrudniły liczne braki w składzie wynikające z zupełnie różnych przyczyn. Karierę sportową zdecydowała się niedawno oficjalnie zakończyć utytułowana zawodniczka Agnieszka Korneluk. Odmowę udziału w tegorocznym zgrupowaniu zgłosiły z kolei Malwina Smarzek, Natalia Mędrzyk, Weronika Centka-Tietianiec oraz Olivia Różański. Trudna sytuacja umożliwiła powołanie wielu młodszych twarzy, które miały niepowtarzalną szansę zebrać niezwykle cenne doświadczenie.

- Myślę, że nieobecność Martyny Czyrniańskiej i Martyny Łukasik z powodu kontuzji też osłabiła zespół, a przecież one miały być pierwszą parą przyjmujących. Z drugiej strony takie sytuacje wymuszają wprowadzanie nowych zawodniczek, a gdzie je sprawdzać, jak nie w Lidze Narodów, kiedy jest dużo meczów do rozegrania – wspomniał Makowski, który obecnie jest prezesem Metalkasu Pałacu Bydgoszcz.