Podpalenie samochodu w Działoszycach. Policja zatrzymała osiem osób

Uszkodzenie wiaty przystankowej w Dziekanowicach

Do pierwszego zdarzenia doszło 30 czerwca 2026 roku w rejonie stacji paliw w miejscowości Dziekanowice. Z policyjnych ustaleń wynika, że w tym miejscu spotkały się grupy osób podróżujące dwoma samochodami marek BMW oraz Seat. Uczestnicy spotkania umówili się wcześniej na konfrontację, wykorzystując do tego celu Internet. W trakcie tego zdarzenia z obu pojazdów odpalano race świetlne, z których jedna trafiła bezpośrednio w wiatę przystankową. Ogień z racy rozprzestrzenił się na pobliskie krzewy oraz drzewa, a straty związane z uszkodzeniem mienia wyceniono na 1800 zł.

Pożar samochodu osobowego w Działoszycach

Uczestnicy zdarzenia jeszcze tej samej nocy odjechali w kierunku Działoszyc, gdzie doszło do kolejnego incydentu z użyciem materiałów pirotechnicznych. Na jednej z miejskich ulic pasażer seata wystrzelił kolejną racę, która była skierowana w stronę zaparkowanego forda. Przedmiot wpadł do wnętrza pojazdu i wywołał jego pożar, co doprowadziło do strat oszacowanych na kwotę około 10 000 zł. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Działoszycach oraz Wydziału Kryminalnego z Pińczowa natychmiast rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości wszystkich osób biorących udział w tych zajściach.

Zatrzymania na terenie trzech powiatów

Policyjne działania doprowadziły do zidentyfikowania wszystkich uczestników zdarzenia, co pozwoliło na przeprowadzenie akcji zatrzymań 8 lipca 2026 roku. Mundurowi podjęli czynności na terenie powiatów pińczowskiego, kazimierskiego oraz proszowickiego. Łącznie zatrzymano siedem osób, natomiast ósmy mężczyzna osobiście zgłosił się do komisariatu policji. Zebrany materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia zarzutów 20-letniemu pasażerowi seata. Mężczyzna ten przyznał się do uszkodzenia wiaty przystankowej oraz podpalenia zaparkowanego forda.

Zarzuty dla pozostałych uczestników zdarzenia

Odpowiedzialności nie uniknie także 21-letni pasażer bmw, który usłyszał zarzuty nieostrożnego obchodzenia się z materiałami łatwopalnymi i wybuchowymi. Mężczyzna ten miał odpalać race świetlne w kierunku drugiego pojazdu podczas nocnego przejazdu. W trakcie policyjnych czynności u kolejnego 21-latka funkcjonariusze ujawnili środki odurzające, za których posiadanie również zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności. Odrębne postępowanie prowadzone jest wobec 18-letniego kierowcy seata. Odpowie on za liczne wykroczenia w ruchu drogowym, których dopuścił się podczas jazdy tej samej nocy.

Źródło: Policja.pl