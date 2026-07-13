Znany ekspert gorzko o Wiśniewskim i Mandarynie. Jego słowa dają do myślenia

Prof. Wiesław Godzic o relacji lidera Ich Troje z byłą żoną

Temat Michała Wiśniewskiego oraz Mandaryny ponownie stał się obiektem powszechnego zainteresowania. Po długim czasie od ich rozwodu dyskusje o ich prywatnym życiu rozgorzały na nowo, a internet zapłonął od domysłów. Cała lawina spekulacji ruszyła, gdy na jaw wyszły problemy w małżeństwie muzyka z Polą Wiśniewską, a lider Ich Troje przyznał się do spotkań z Martą Wiśniewską. Czy to posunięcie przyniesie im korzyści zawodowe i pozwoli odbudować pozycję? O opinię na ten temat "Super Express" poprosił prof. Wiesława Godzica.

Polecamy: Tak Mandaryna zareagowała na doniesienia o związku z Wiśniewskim. Wideo mówi wszystko!

37

Medioznawca bez litości dla Michała Wiśniewskiego. Ostra krytyka

Znany socjolog zwrócił uwagę na to, jak zmieniła się ranga Michała Wiśniewskiego w przestrzeni polskiego show-biznesu.

Sonda Tęsknisz za śpiewającą Mandaryną? Tak Nie Może trochę

Gdy zobaczyłem teraz w Opolu "Wiśnię", to myślę sobie, facet wrócił w końcu po kilkunastu latach. Publiczność go chyba zapomniała albo w każdym razie nie dostał ani takiego aplauzu, ani no nie nie mówiono o nim, no więc Wiśnia się chyba skończył. Przepraszam, że tak mówię, ale żyjemy w brutalnym świecie - stwierdził ekspert.

Prof. Godzic zauważył, że dla wizerunku muzyka zawsze ogromne znaczenie miały jego perypetie uczuciowe.

Obok Wiśniewskiego zawsze były kobiety. Kobiety aktualne, legalne itd. - powiedział.

W świecie polskiego show-biznesu takie powroty do byłych partnerek rzadko bywają postrzegane jako oczywiste i naturalne.

To że teraz tak się stało może inaczej w popkulturze nie są takie oczywiste powroty, żeby wrócić do tej samej osoby, no to trzeba to jakoś uzasadnić, prawda? To rzeczy proste, jasne zdobywanie nowych kobiet w przypadku właśnie takich mężczyzn jest normalne, natomiast mniej normalne jest to, że się wraca. To świadczy także o tym, że że niewłaściwe decyzje kiedyś podejmował - ocenił.

Czytaj również: Michał Wiśniewski zabronił Poli mówić publicznie o ich rozwodzie? "Trudno być dzielną"

Ekspert z "Super Expressu" nie przebierał w słowach, oceniając obecne położenie lidera Ich Troje.

Mnie się wydaje, że to jest taki łabędzi śpiew, to znaczy Wiśniewski już się tak zaplątał, już tak bardzo nie wie z kim on jest i komu może wierzyć i zaufać - powiedział prof. Godzic.

Według medioznawcy Michał Wiśniewski od zawsze bazował na skandalach i zawirowaniach emocjonalnych, by utrzymać się w świetle reflektorów.

Kobiety z kolei... no kobiety zawsze były zainteresowane Wiśniewskim, on grał pewne role Don Juana. Nawet pewnej przestrzeni społecznej kilkanaście, kilka lat temu, więc ja się trochę dziwię. Myślę, że jest to próba stworzenia czegoś nowego. Poznajcie mnie teraz ja, choć już byłem u was. No czegoś takiego się nie robi, bo kultura polega na tym, że są ciągle nowe rzeczy, natomiast nowe - stare odgrzewane nie za bardzo - mówił.

Profesor został też zapytany o to, czy całe zamieszanie wokół jego relacji z Mandaryną można traktować jako swoistą próbę zwrócenia na siebie uwagi i "odgrzania starego kotleta".

Tak tylko jeśli usuniemy kotlet, bo wtedy coś niemiłego będzie. To jest na pewno brak koncepcji takiej, że ja nie wiem, kim chcę w istocie być. No to mam pod ręką moje dawniejsze wyczyny i może może uda się wrócić. Nie da się wrócić, dlatego że to pędzi ta machina popkultury z ogromną prędkością miażdży po drodze - to wszystko czego nie może wchłonąć. No i to jest ta sytuacja. Ja bym wolał, żeby Wiśniewski próbował jeszcze takim takim rzutem na taśmę no coś nowego stworzyć - mówi nam profesor Wiesław Godzic.

Wywiad dla "Super Expressu" przeprowadziła Julita Buczek.

Sprawdź także: Michał Wiśniewski potwierdza związek z Mandaryną. Mówi o zdradzie i podaje szczegóły

Galeria zdjęć: Tak Mandaryna zareagowała na doniesienia o związku z Wiśniewskim. Wideo mówi wszystko!