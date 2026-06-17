Tak Wiśniewscy ubrali się na rozwód. Pola jak na maturę, a Michał... Ekstrawagancja!

Piąty rozwód Michała Wiśniewskiego budzi wielkie emocje. W marcu tego roku wokalista postanowił raz na zawsze uciąć plotki o kryzysie w małżeństwie i poinformował o rozstaniu z Polą Wiśniewską, z którą ma dwóch synów. Artysta - nauczony doświadczeniem z poprzednich relacji - nabrał wody w usta i nie komentował zakończonej relacji. W przeciwieństwie do byłej ukochanej, która udzieliła szeregu wywiadów.

Rozwód Poli i Michała Wiśniewskiego

17 czerwca w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa Poli i Michała Wiśniewskich. Spotkanie małżonków odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Terminu nie udało się jednak utrzymać w tajemnicy. Zarówno Michał, jak i Pola potraktowali miejsce z należytym szacunkiem, stawiając na skromne stroje. Wokalista Ich Troje dodał jednak trochę ekstrawagancji za sprawą doboru białych, postrzępionych spodni.

Ich Troje POLSAT HIT FESTIWAL

Tak Wiśniewski ubrał się na rozwód

Michał Wiśniewski i Pola oficjalnie się rozwodzą. Para spotkała się na pierwszej rozprawie rozwodowej. Wiśniewska przyszła do sądu ubrana w białą, jedwabną bluzkę z długim rękawem, ozdobioną kokardą pod szyją. Do tego dobrała czarne spodnie i torebkę w tym samym kolorze, którą trzymała na kolanach. Włosy z kolei pozostawiła rozpuszczone, zaczesane do tyłu. Lider Ich Troje, choć na pierwszy rzut oka także postawił na elegancję, nawet na tak oficjalną okazję przemycił swój własny, ekstrawagancki styl. Artysta zestawił czarną marynarkę z koszulą w paski. Najbardziej rzucającym się w oczy elementem jego ubioru są jednak szerokie, białe spodnie z postrzępionymi frędzlami i ciężkie buty. Zobaczcie sami.