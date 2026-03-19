Michał Wiśniewski rozwodzi się po raz piąty. Dlaczego wciąż bierze śluby?

Piąty rozwód Michała Wiśniewskiego

Małżeństwo Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej przechodzi do historii. Ślub wzięli w 2020 roku, a więc małżonkami byli przez 6 lat. W połowie marca 2026 roku pojawił się komunikat potwierdzający ich rozwód. "Miałem nadzieję, że nie będę musiał takiej storki nagrywać. […] To nie jest żadne tłumaczenie, to jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam" - poinformował lider zespołu Ich Troje w mediach społecznościowych. Będzie to już piąty rozwód Michała Wiśniewskiego. Jego pierwszą żoną była Magda Femme. Byli razem w latach 1996-2001. Najbardziej medialne było małżeństwo z Mandaryną, w latach 2002-2006. Anna Świątczak była trzecią żoną Michała, od 2006 do 2011 roku. Przed Polą Wiśniewski był związany z Dominiką Tajner. Wzięli ślub w 2012, a rozwiedli się w 2019 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Michał Wiśniewski potwierdził kolejny rozwód. Historia jego małżeństw jest długa! [GALERIA]

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY

Michał Wiśniewski wciąż wierzy w małżeństwo

Choć Michał Wiśniewski wciąż zalicza małżeńskie porażki, wciąż wierzy w miłość do końca życia. Lata temu w z wywiadzie dla Super Expressu wyjaśnił, dlaczego pomimo wielu rozwodów wciąż bierze śluby.

Jeśli wydaje się, że to jest ta jedyna i ona tego potrzebuje, to wydaje mi się, że warto. No bo ja nikogo siłą przed ołtarz nie zaciągałem. W ogóle nie ma niczego piękniejszego. Moja czwarta żona mówiła "czy to jest miłość, to się okazuje na samym końcu, kiedy ta ostatnia osoba trzyma cię za rękę". Trudno odpowiedzieć sobie na to w danym momencie. Okaże się - powiedział w 2022 roku Michał Wiśniewski.

Ale chłopaki, nie zachęcam na siłę. Ja jestem najlepszym przykładem, że można sobie przez to krzywdę zrobić i stajesz się przez to memem. Natomiast jeśli bardzo się kochacie, to się należy kobiecie - dodał w rozmowie z Super Expressem.