Tak wyglądały początki jego kariery. Piotr Kędzierski nie od razu trafił do radia

Piotr Kędzierski, znany szerzej jako "Kędzior", urodził się 2 maja 1982 roku w Warszawie. Choć dziś kojarzony jest głównie z radiem i podcastami, jego droga do mediów nie była oczywista. Próbował swoich sił na studiach, wybierając takie kierunki jak produkcja filmowa i telewizyjna oraz prawo, jednak żadnego z nich nie ukończył. Swoje pierwsze kroki w świecie show-biznesu stawiał jako prezenter w popularnej stacji muzycznej, gdzie zdobywał początkową rozpoznawalność i szlifował warsztat przed kamerą.

Od kultowych audycji po programy telewizyjne. To przyniosło mu sławę

Prawdziwym przełomem w jego karierze okazało się radio, z którym związał się w 2007 roku. Przez lata pracował w kilku radiostacjach, szlifując swój warsztat i zdobywając nowe doświadczenia. Nie wszyscy pamiętają jednak, że Kędzierski pracował też w Telewizji Polskiej - był prowadzącym talk-show "Lubię to", współprowadził też program "Bitwa na głosy". Oprócz tego był też prezenterem TVP Kultura, prowadził również programy w Polsat Play, TVN Lingua oraz na platformie Player.pl.

Charyzma, cięty język i niepowtarzalny styl. Za to pokochali go fani

Piotr Kędzierski zyskał ogromną sympatię widzów i słuchaczy dzięki swojej nietuzinkowej osobowości. Jego znakiem rozpoznawczym stał się charakterystyczny, niski głos, błyskotliwe poczucie humoru i cięty język. Fani cenią go za inteligencję, luz i umiejętność prowadzenia rozmów w swobodny, ale jednocześnie merytoryczny sposób. "Kędzior" nigdy nie bał się wyrażać własnego zdania, co w połączeniu z jego autentycznością i dystansem do siebie sprawiło, że zbudował wokół siebie wierne grono odbiorców, którzy towarzyszą mu przy kolejnych projektach medialnych.

Niesamowita metamorfoza Piotra Kędzierskiego. Na starych zdjęciach trudno go rozpoznać

Na przestrzeni lat Piotr Kędzierski przeszedł jedną z najbardziej wyrazistych metamorfoz w polskim show-biznesie. Widzowie pamiętający go z początków kariery z pewnością wspominają jego młodzieńczy, chłopięcy wizerunek. Z czasem jednak jego styl ewoluował w stronę bardziej dojrzałego i charakterystycznego. Dziennikarz zapuszczając brodę i decydując się na liczne tatuaże, całkowicie zmienił swoje oblicze. Dziś jego znakiem rozpoznawczym jest nonszalancka elegancja połączona ze stylem streetwearowym, co czyni go jedną z najlepiej ubranych osób w mediach. Porównując jego zdjęcia sprzed lat z obecnymi, można odnieść wrażenie, że patrzy się na dwie różne osoby.

Nie tylko media. Czym Piotr Kędzierski zajmuje się po godzinach?

Działalność medialna to nie wszystko, czym zajmuje się Piotr Kędzierski. Jego pasje wykraczają daleko poza studio radiowe czy telewizyjne. Przez lata był wokalistą w zespole Mind Kampf UK, z którym w 2007 roku wydał album. Jest także częścią kolektywu DJ-skiego Exboyfriends i twórcą popularnych cykli imprez.

Piotr Kędzierski na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Czy dziennikarz ma szansę na wygraną?

Wiosną 2026 roku Piotr Kędzierski zaskoczył wszystkich, przyjmując zaproszenie do 18. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Dziennikarz postanowił sprawdzić swoje siły na najsłynniejszym parkiecie w Polsce, a w walce o Kryształową Kulę towarzyszy mu niezwykle utytułowana tancerka. Jego partnerką jest Magdalena Tarnowska, która ma już na koncie zwycięstwo w 17. edycji show. Specjalizująca się w tańcach latynoamerykańskich mistrzyni Polski z pewnością jest dla niego ogromnym wsparciem w tym nowym, tanecznym wyzwaniu.

Czym dziś zaskakuje Piotr Kędzierski? Jego kariera nie zwalnia tempa

Obecnie, w 2026 roku, Piotr Kędzierski z powodzeniem łączy swoje taneczne zmagania w Polsacie z dotychczasową działalnością. Wciąż, razem z Kubą Wojewódzkim, współprowadzi bijący rekordy popularności podcast "WojewódzkiKędzierski". Udział w "Tańcu z Gwiazdami" to kolejny dowód na to, że dziennikarz nie boi się nowych wyzwań i nieustannie poszukuje dla siebie kolejnych pól do rozwoju, stale zaskakując swoich fanów.