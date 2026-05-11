Alicja Szemplińska zachwyciła zagranicznych ekspertów na próbie w Wiedniu. Jej głos robi potężne wrażenie!

Alicja Szemplińska przed półfinałem Eurowizji 2026 w Wiedniu

Polska reprezentantka, Alicja Szemplińska, szykuje się do kluczowego występu podczas wtorkowego półfinału Eurowizji 2026. Na wiedeńskiej scenie zaprezentuje się jako czternasta w kolejności, wchodząc na estradę tuż po wykonawcy z San Marino i tuż przed reprezentacją Serbii. Fani będą mogli na żywo kibicować naszej piosenkarce, oglądając zmagania od godziny 21:00 na antenie stacji TVP, a także w przestrzeni internetowej poprzez platformę TVP VOD oraz oficjalny eurowizyjny profil na YouTubie. Dzień wcześniej, w poniedziałkowe popołudnie, miała z kolei miejsce specjalna próba prasowa, podczas której artyści występowali przed dziennikarzami z różnych zakątków świata.

Opinie po występie Alicji Szemplińskiej na próbie Eurowizji 2026

Podczas tego zamkniętego dla kamer wydarzenia w stolicy Austrii obowiązywał bezwzględny zakaz rejestrowania obrazu. Nie zakazano jednak relacjonowania wrażeń, co szybko wykorzystał serwis Pudelek. Redakcja skontaktowała się z ekspertką, Marią Bałażanow, która z bliska śledziła zmagania uczestników Eurowizji i chętnie podzieliła się swoimi wnioskami na temat poczynań Alicji Szemplińskiej.

- Staging do "Pray" wznosi ten utwór na inny poziom. Nie mamy już powolnej wersji z blokami z preselekcji, mamy absolutne show utrzymane w minimalnym, ale też monumentalnym tonie (...) Tancerze Alicji są niesamowici - to co wyczyniają na tym podeście, to jest absolutna choreograficzna wyżyna. Wokal Alicji - perfekcyjny. Gra świateł na początku gospel - piękne przeszywające białe światła, które sprawiają wrażenie, że Alicja stoi w środku jakiegoś korytarza. Sama Alicja również ma dużo interakcji z naszym rekwizytem - wchodzi na niego nawet tyłem. Jej choreografia jest dość statyczna, ale to bardzo dobrze, powinna skupić się na wokalu, który jest, podkreślę jeszcze raz: wybitny! Dostała ogromne brawa w arenie od dziennikarzy

– tak sytuację podsumowała ekspertka platformy EuroVibes w wypowiedzi opublikowanej na łamach Pudelka.

Zagraniczne media chwalą Alicję Szemplińską za utwór "Pray"

Na tym nie koniec dobrych wieści. Maria zrelacjonowała także reakcje zagranicznych dziennikarzy, którzy obserwowali poniedziałkową próbę. Wykonanie kompozycji "Pray" przez Szemplińską, często przyrównywaną do Beyonce z uwagi na charakterystyczne brzmienie głosu, spotkało się z ogromnym uznaniem.

- Myślę, że Polska miała bardzo dobrą próbę. Wokal Alicji był bardzo mocny i czysty. Staging jest również unikalny i dobrze współgra z utworem. Szczerze mówiąc, nie podobała mi się ta piosenka, gdy usłyszałem ją po raz pierwszy. Po obejrzeniu próby uważam, że Polska zdecydowanie awansuje do finału

– stwierdził Neil Farren z irlandzkiego portalu "Eurovoix". Z kolei Hiszpanka Barbara, związana z serwisem theeurovisionphiles.com, pokusiła się o stwierdzenie, że polska reprezentantka to jedna z wokalistek o najpotężniejszym głosie w całym półfinale.

- Myślę, że występ Alicji był naprawdę dobry. Wszystko bardzo dobrze się ze sobą łączy, a staging ma świetny flow. Wokal Alicji jest niesamowity - to prawdopodobnie jedna z najmocniejszych wokalistek pierwszego półfinału. Scenografia idealnie pasuje do stylu utworu, a Alicja i tancerze bardzo dobrze ze sobą współpracują. Myślę, że Polska może się zakwalifikować.

Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026 – co mówią bukmacherzy?

Warto nadmienić, że specjaliści od zakładów bukmacherskich widzą duże szanse dla Alicji Szemplińskiej. Według ich szacunków polska piosenkarka powinna zająć w swoim półfinale 9. pozycję, a prawdopodobieństwo jej awansu do głównego koncertu Eurowizji 2026 ocenia się na ponad 50 procent.

- Występ jest bardzo solidny, a Alicja świetnie panuje nad sceną. Widać pewność siebie i duże przygotowanie. To zdecydowanie jedna z tych propozycji, które mogą zaskoczyć pozytywnie w półfinale

– uzupełnił wypowiedzi swoich redakcyjnych kolegów brytyjski publicysta Jess z portalu "Eurovoxx".