Tak zaczynała Paulina Gałązka. Ta rola otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery

Paulina Gałązka od najmłodszych lat wiedziała, że chce związać swoją przyszłość z aktorstwem. Swoje marzenia zrealizowała, kończąc z wyróżnieniem Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Choć widzowie mogą kojarzyć ją z ról serialowych, jej talent na wielkim ekranie dostrzegł sam Andrzej Wajda. To właśnie rola Wasińskiej w ostatnim filmie mistrza, "Powidoki", pokazała jej ogromny potencjał. Wcześniej jednak zdobywała sympatię publiczności w popularnych serialach, takich jak "Pierwsza miłość", gdzie wcielała się w postać Joanny. To właśnie te wczesne role zbudowały fundament jej późniejszych sukcesów.

Gałązka napisała historię "TzG". Znana aktorka to nie jej siostra!

"Dziewczyny z Dubaju" to nie wszystko. W tych produkcjach pokazała swój talent

Przełomem w jej karierze okazała się bez wątpienia głośna produkcja "Dziewczyny z Dubaju", gdzie zagrała główną rolę Emi. Film stał się komercyjnym hitem i przyniósł aktorce ogromną rozpoznawalność. Jednak jej portfolio jest znacznie bogatsze i pokazuje niezwykłą wszechstronność. Widzowie mogli podziwiać ją w mrocznym thrillerze Netflixa "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" czy w pełnym akcji filmie "Furioza". Paulina Gałązka doskonale odnajduje się także w produkcjach serialowych, o czym świadczą jej role w takich tytułach jak "Zakochani po uszy" czy "Drogi wolności". Jej talent doceniany jest również na deskach teatru - od lat jest związana z warszawskim Teatrem Ateneum.

Za to widzowie pokochali Paulinę Gałązkę. Jej urok i talent to klucz do sukcesu

Publiczność ceni Paulinę Gałązkę za jej naturalność i autentyczność, które wnosi do każdej postaci. Potrafi być niezwykle charyzmatyczna i silna, jak w "Dziewczynach z Dubaju", ale także subtelna i wrażliwa. Jej największym atutem jest aktorska wszechstronność, która pozwala jej swobodnie poruszać się między gatunkami - od komedii romantycznych, przez dramaty, aż po kino akcji. Widzowie doceniają także jej klasę i styl. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się fragmentami swojego życia, zachowując przy tym zdrowy dystans i unikając skandali.

Niesamowita metamorfoza Pauliny Gałązki. Zobacz, jak zmieniła się na przestrzeni lat

Patrząc na zdjęcia Pauliny Gałązki sprzed lat, trudno nie zauważyć jej imponującej przemiany. Na początku kariery prezentowała wizerunek uroczej dziewczyny z sąsiedztwa, często stawiając na naturalny wygląd i proste fryzury. Dziś jest ikoną stylu i dojrzałą, świadomą swojej kobiecości gwiazdą. Aktorka chętnie eksperymentuje z wizerunkiem, co widać zwłaszcza w jej fryzurach - od długich, falowanych włosów po eleganckie, krótkie cięcia. Jej stylizacje z czerwonych dywanów są szeroko komentowane i zawsze zachwycają wyczuciem smaku. Ta metamorfoza to nie tylko zmiana wyglądu, ale także odzwierciedlenie jej artystycznego rozwoju i coraz odważniejszych ról.

Życie prywatne trzyma z dala od blasku fleszy. Jej mężem jest znany aktor

Paulina Gałązka konsekwentnie chroni swoją prywatność. Mimo rosnącej popularności, rzadko opowiada o swoim życiu osobistym. Wiadomo jednak, że od lat jest w szczęśliwym związku. Jej mężem jest norweski aktor Sindre Sandemo, którego poznała jeszcze w trakcie studiów w łódzkiej filmówce. Para pobrała się w 2016 roku i tworzy zgrany duet, wspierając się nawzajem w rozwijaniu międzynarodowych karier. Mimo że oboje są rozpoznawalni, unikają bywania na branżowych imprezach, ceniąc sobie spokój i domowe zacisze.

Paulina Gałązka wiruje na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Tak radzi sobie w programie

Wiosną 2026 roku Paulina Gałązka przyjęła kolejne wyzwanie, dołączając do obsady 18. edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Aktorka, tańcząc w parze z utytułowanym tancerzem Michałem Bartkiewiczem, od pierwszego odcinka stała się jedną z faworytek show. Jury i widzowie byli pod wrażeniem jej namiętnego tanga, za które para otrzymała niemal maksymalne noty. Paulina udowadnia, że poza talentem aktorskim drzemie w niej także ogromna pasja do tańca, a jej zaangażowanie i ciężka praca na treningach przynoszą spektakularne efekty na parkiecie. Jej przygoda z programem to dowód na to, że nie boi się nowych wyzwań.

QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha Pytanie 1 z 25 Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Następne pytanie

Czym dziś zajmuje się Paulina Gałązka? Jej kariera nabiera tempa

Obecnie Paulina Gałązka jest jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorek swojego pokolenia. Nie zwalnia tempa i angażuje się w kolejne projekty. Regularnie pojawia się zarówno na dużym ekranie, jak i w popularnych produkcjach telewizyjnych oraz serialach, gdzie zdobywa sympatię widzów kolejnymi rolami. Jednocześnie wciąż można ją podziwiać na deskach Teatru Ateneum. Aktorka starannie dobiera role, stawiając na ambitne i zróżnicowane scenariusze, co pozwala jej stale się rozwijać i zaskakiwać widzów nowymi wcieleniami. Jak już wspominaliśmy, Gałązka występuje również w "Tańcu z Gwiazdami" i walczy o Kryształową Kulę.