Ile lat ma wnuczka Stanisława Sojki? Padniecie! Kasia Sienkiewicz wyznała wszystko w wywiadzie

Przedstawiciel Radia Eska przeprowadził wywiad z Kasią Sienkiewicz, wokalistką znaną z zespołu Kwiat Jabłoni, która obecnie rozwija również karierę solową. Podczas pierwszego dnia "Top of The Top Festival" 2026 artystka wystąpiła na scenie wspólnie z wnuczką legendarnego muzyka w ramach koncertu poświęconego pamięci Stanisława. Występ Niny Sojki wywołał ogromne emocje i stała się prawdziwym odkryciem festiwalu! Zapytaliśmy bardziej doświadczonej piosenkarki, córki Kuby Sienkiewicza z Elektrycznych Gitar, o jej wrażenia ze wspólnego śpiewania z wnuczką mistrza.

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Padło pytanie, czy Kasia Sienkiewicz przepowiada Ninie Sojce świetlaną przyszłość na rynku muzycznym, po ich wspólnym występie na scenie.

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Kasia Sienkiewicz pod wielkim wrażeniem Niny Sojki

Ojejku, tak! Nina jest wspaniała! Jestem zaskoczona też, bo ja po prostu wcześniej nie słyszałam, jak Nina śpiewa. Dostałam propozycję, żeby z nią zaśpiewać piosenkę "Są na tym świecie rzeczy" na koncercie pamięci Sojki i pomyślałam: no to świetnie, wnuczka, na pewno muzykalna - wiem, że jest w szkole muzycznej - ekstra. No ale ona ma 14 lat, nie miałam wielkich oczekiwań.

— wyznała szczerze Kasia Sienkiewicz w Radiu Eska.

Artystka z Kwiatu Jabłoni zazdrości nastolatce dojrzałości

Wokalistka Kwiatu Jabłoni podzieliła się swoimi odczuciami po zaśpiewaniu w duecie z wnuczką Stanisława Sojki. Sienkiewicz była autentycznie oczarowana i zszokowana skalą talentu młodej dziewczyny. Jej zachwyt wzbudziło nie tylko wspaniałe wykonanie utworu, ale również aparycja i profesjonalna wiedza muzyczna nastolatki. Jak przyznała, była pod ogromnym wrażeniem jej silnej osobowości, a nawet w głębi duszy nieco zazdrości jej tej dojrzałości.

I Nina mnie tak zaskoczyła! Pięknie śpiewa, jest bardzo muzykalna. Terminologią taką się posługiwała, wiesz, po prostu normalnie terminologia muzyczna profesjonalna i świetnie też wyglądała. Jest bardzo śmiała. Szczerze mówiąc, trochę zazdroszczę jej takiej wielkiej dojrzałości w tym wieku.

Piosenkarka stwierdziła, że będąc w wieku początkującej artystki, odczuwała paraliżujący strach przed zwykłym przywitaniem się z rówieśnikami, nie wspominając nawet o wejściu na scenę i występie przed liczną widownią.

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Wokalistka Kwiatu Jabłoni opowiedziała o swojej młodości

Ja w wieku 14 lat to... Wolałabym nawet nie przypominać sobie tego, jaka ja byłam wtedy

— skomentowała z rozbawieniem piosenkarka.

Na pewno nie taka dojrzała, nie miałam tyle charyzmy w sobie. Byłam ogromnie nieśmiała wtedy. W ogóle nie potrafiłam się przywitać ze znajomymi w gimnazjum, powiedzieć "cześć" było mi trudno, więc co dopiero tak jak Nina wystąpić na scenie.

Kasia Sienkiewicz podsumowała swoją opinię na temat talentu młodziutkiej piosenkarki niezwykle zwięźle i dosadnie.

Odpowiadając na pytanie - tak, wróżę jej przyszłość muzyczną.

Czy wnuczka Stanisława Sojki planuje karierę w muzyce?

Sama Nina Sojka również odniosła się do kwestii swojej ewentualnej drogi zawodowej. W wywiadzie udzielonym stacji TVN wykazała się niezwykłą jak na swój wiek pewnością siebie, odwagą oraz dojrzałym podejściem do tematu występów przed publicznością.

Nie wiem, jak pokaże czas. Oczywiście występowanie na scenie, tutaj na przykład dzięki dziadkowi, ale i ogólnie, jest dla mnie ogromną przyjemnością. Zobaczymy, co czas pokaże.