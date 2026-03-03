Tak kiedyś wyglądała. Cały świat żyje metamorfozą Kelly Osbourne. Córka Ozzy'ego przechodzi trudny czas

O metamorfozie Kelly Osbourne, córki Sharon Osbourne i Ozzy Osbourne, mówi dziś cały świat. W sobotę 28 lutego wokalistka wraz z matką pojawiły się na gali BRIT Awards, najważniejszym wydarzeniu muzycznym w Wielkiej Brytanii, aby uhonorować zmarłego w lipcu ubiegłego roku lidera zespołu Black Sabbath. Organizatorzy gali zdecydowali, że hołd dla Ozzy’ego będzie stanowił crème de la crème całej imprezy, a największe przeboje brytyjskiej legendy sceny heavy metalu wykona inna brytyjska supergwiazda Robbie Williams, laureat największej liczby statuetek BRITs.

Metamorfoza Kelly Osbourne

Wygląd Kelly Osbourne wywołał w sieci niemałe poruszenie. Internauci licznie komentowali metamorfozę 41-latki w mediach społecznościowych, wyrażając przy tym zaniepokojenie jej stanem zdrowia. Artystka nie pozostała obojętna wobec tych słów i zaledwie kilka godzin później opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym odniosła się do komentarzy. Kelly Osbourne podkreśliła, że przechodzi obecnie bardzo trudny okres w związku z niedawną śmiercią ukochanego ojca.

Kelly Osbourne odpowiada na komentarze

Córka Sharon i Ozzy'ego szybko odpowiedziała na pojawiające się pod jej nowymi zdjęciami komentarze. Artystka nazwała internautów "okrutnymi", przypominając, że aktualnie przechodzi trudne chwile, a czytanie o sobie negatywnych słów nie pomaga - wręcz przeciwnie.

Trzeba być wyjątkowo okrutnym, żeby dobijać kogoś, kto wyraźnie ledwo sobie radzi. Kopanie mnie, gdy leżę, podważanie mojego bólu i robienie taniej sensacji z moich problemów... odwracanie się ode mnie plecami w chwili, gdy najbardziej potrzebuję wsparcia i miłości. Takie zachowanie wcale nie świadczy o sile – ono obnaża jedynie kompletny brak współczucia i charakteru. Przechodzę teraz przez najtrudniejszy czas w moim życiu. W ogóle nie powinnam być zmuszana do tego, by się bronić. Ale nie będę tu siedzieć i pozwalać, by tak mnie odzierano z godności! - napisała.

Kelly Osbourne kiedyś i dziś

