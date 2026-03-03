Fani już wybrali! To ona ma reprezentować Polskę na Eurowizji 2026

Już niedługo poznamy reprezentanta Polski na Eurowizji 2026. 7 marca odbędzie się emisja koncertu preselekcyjnego, a zwycięzcę poznamy dzień później. Kto to będzie? Na razie trudno być pewnym na sto procent, ale pojawiła się informacja, która może wskazywać potencjalny wybór. Dziennik Eurowizyjny co roku organizuje plebiscyt "Nasz Faworyt", w którym jego czytelnicy wybierają swoją ulubioną kandydaturę. W 2025 roku społeczność Dziennika Eurowizyjnego wskazała Justynę Steczkowską, która później faktycznie wygrała polskie preselekcje i pojechała na Eurowizję do Bazylei. Na kogo stawiają w tym roku? Tym razem ich typ to również kobieta! Zwyciężczyni została wybrana w złożonym systemie głosowania. Czytelnicy i społeczność Dziennika Eurowizyjnego głosować mogła poprzez stronę internetową, na profilu Instagram i poprzez specjalny formularz dostępny dla członków grupy na Facebooku. Każdy ranking miał taką samą wagę - 70 punktów i z tej puli piosenkom przyznawano punkty zgodnie z procentowym poparciem. Sprawdźcie wyniki.

Plebiscyt "Nasz Faworyt" - zwyciężczyni

Alicja Szemplińska zdobyła 23,3% głosów na Instagramie, 26,4% na Facebooku oraz aż 34% na stronie internetowej, dzięki czemu zwyciężyła we wszystkich trzech zestawieniach. W sumie jej piosenka "Pray" uzyskała 59 punktów, wyraźnie wyprzedzając pozostałych uczestników. Drugą lokatę zajęła Basia Giewont z piosenką "Zimna Woda" (16,6% na stronie internetowej, 21,6% na Instagramie i 19,2% na Facebooku). Na trzecim miejscu znalazła się Anastazja Maciąg z utworem "Wild Child", który zdobył 17,4% głosów na stronie internetowej, 17% na Instagramie oraz 18% na Facebooku. Wynik nie jest zaskoczeniem. Od dawna się spekuluje, że to właśnie Alicja Szemplińska ma największe szanse na wygraną. Czy tak będzie? Przekonamy się 8 marca. Tym samym niżej można sprawdzić pełne wyniki "Naszego Faworyta".

Plebiscyt "Nasz Faworyt" - pełne wyniki

Alicja Szemplińska (59 punktów) Basia Giewont (40 punktów) Anastazja Maciąg (37 punktów) Stasiek Kukulski (25 punktów) Jeremi Sikorski (19 punktów) Piotr Pręgowski (13 punktów) Karolina Szczurowska (9 punktów) Ola Antoniak (8 punktów)